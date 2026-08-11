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सरफराज खान को भारतीय टीम में लाने वाला ये सोच रहा, पूर्व क्रिकेटर बोला- उसको मेरा सलाम

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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सरफराज खान ने करीब साल के इंतजार के बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की। उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए रिप्लेसमेंट के रूप में चुना गया। सरफराज के कमबैक का फैसला लेने वाले को मोहम्मद कैफ ने सलाम किया।

Sarfaraz Khan
सरफराज खान

हाल ही में सरफराज खान की बंद किस्मत का ताला खुला। उनकी लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम में वापसी हुई। सरफराज को चोटिल साई सुदर्शन की जगह श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया। युवा बल्लेबाज सुदर्शन को पैर के अंगूठे की चोट से उबर नहीं पाने के कारण श्रीलंका दौरे से बाहर होना पड़ा। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज ने भारत के लिए पिछला टेस्ट नवंबर 2024 में खेला था। वह 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम का हिस्सा थे लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने सरफार के कमबैक को एक अच्छा फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरफराज परफॉर्मेंस के कारण भारतीय टीम से बाहर नहीं हुए थे।

'जिसने ये फैसला लिया, उसे सलाम'

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''सरफराज खान का कमबैक क्यों इतने समय से नहीं हो पाया था। वह क्यों लगातार नहीं खेल पाए। क्योंकि उनका ड्रॉप किया गया। क्या उसका पहले कारण बताया गया था। पुरानी बातें छोड़िए। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जिसने भी यह फैसला लिया कि सरफराज का नाम आना चाहिए, काफी विचार किया होगा। चाहे बीसीसीआई हो, सिलेक्टर्स हो, कोच हो या कप्तान हैं, जिसने भी यह बोला कि सरफराज की वापसी होने चाहिए क्योंकि श्रीलंका में स्पिन फ्रैंडली पिच मिल सकती है, वह स्पिन अच्छा खेलते हैं और उनका भारत को जिताने में योगदान हो सकता है। जिसने भी इस लाइन पर बात की होगी, उसको मेरा सलाम है।''

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'वो भारतीय क्रिकेट के लिए सोच रहा है'

उन्होंने आगे कहा, ''पीछे जो बातें हो गईं, उन्हें हटाओ। भारत के क्रिकेट पर असर नहीं पड़ना चाहिए। निर्णय ऐसा होना चाहिए कि भारतीय टीम जीतती रही, अग्रसर रहे और डोमिनेट करे। किसी ना किसी ने तो सरफराज का नाम लिया होगा। कोई कारण था, जिसकी वजह से उन्हें नहीं खिलाया गया। परफॉर्मेंस तो कारण नहीं था कि रन नहीं बने रहे या बल्ला नहीं चल रहा। जिसने भी यह बोला कि सरफराज की वापसी करानी चाहिए, वो भारत और भारतीय क्रिकेट के लिए सोच रहा है।'' 28 वर्षीय सरफराज ने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 37.10 के औसत से 371 रन बनाए। उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतकीय पारियां निकलीं। उन्होंने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उनके पास स्ट्रोक की बेहतर रेंज है, जिसमें पारंपरिक और रिवर्स स्वीप भी शामिल हैं।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
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