सरफराज खान ने आठ दिनों में फोड़ा दूसरा 'शतकीय बम', क्या अजीत अगरकर को सुनाई देगी आवाज?

बल्लेबाज सरफराज खान ने बुची बाबू टूर्नामेंट में एक और शतक जड़ा है। उन्होंने हरियाणा के खिलाफ 112 गेंदों में 111 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने आठ दिन पहले भी टूर्नामेंट में सेंचुरी लगाई थी।

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान बुची बाबू टूर्नामेंट में गजब की फॉर्म में हैं। उन्होंने आठ दिनों के भीतर दूसरा 'शतकीय बम' फोड़ा है। उन्होंने मंगलवार (26 अगस्त) को हरियाणा के खिलाफ 112 गेंदों में 111 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 9 चौके और पांच छक्के जड़े। सरफराज ने 99 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। मध्यक्रम के बल्लेबाज ने हरियाणा के खिलाफ उस वक्त हमला बोला, जब मुंबई ने 15 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए। उन्होंने 18 अगस्त को भी टूर्नामेंट में शतक ठोका था। वह तब टीएनसी इलेवन के सामने 114 गेंदों में 138 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे।

सरफराज ने दिखाई आक्रामकता 27 वर्षीय सरफराज ने मुंबई वर्सेस हरियाणा मैच के पहले दिन के आखिरी सेशन में अपना शतक पूरा किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इशांत भारद्वाज की गेंद पर छक्का जड़कर तीन अंकों को छुआ। शतक के बाद सरफराज ने अपना हेलमेट उतारा और मुंबई के खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार किया। उनकी पारी का अंत पार्थ वत्स ने किया। अपने दोनों शतकों में सरफराज ने आक्रामकता दिखाई है। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को अपनी रणनीति पर नियंत्रण नहीं करने दिया। वह पिछले हफ्ते बंगाल के खिलाफ मैच में मुंबई टीम का हिस्सा नहीं थे, जो ड्रॉ रहा था। मुंबई टीम तीसरा मैच खेल रही है।