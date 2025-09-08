Sarfaraz Khan should be in India Test Team Chris Gayle Comes out in support of his ex teammate Slams the selectors इस प्लेयर को भारतीय टीम में लो…क्रिस गेल पुराने साथी के सपोर्ट में उतरे, सेलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, Cricket Hindi News - Hindustan
इस प्लेयर को भारतीय टीम में लो…क्रिस गेल पुराने साथी के सपोर्ट में उतरे, सेलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने सरफराज खान को फिर से भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने की सलाह दी है। गेल और सरफराज आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए एकसाथ खेल चुके हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:57 PM
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल अपने पुराने साथी सरफराज खान के सपोर्ट में उतरे हैं। उन्होंने 27 वर्षीय बल्लेबाज सरफराज को फिर से भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने की सलाह दी है। गेल और सरफराज आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए एकसाथ खेल चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरफराज में आए बदलाव को देखा है। ऐसे में गेल ने भारतीय सेलेक्टर्स को आड़े हाथ लेते हुए उनपर सरफराज के वजन को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। सरफराज को इंग्लैंड की धरती पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए टेस्ट टीम में नहीं चुना गया था। वह भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें 37.10 के औसत से 371 रन बनाए।

गेल ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर कहा, “उसे (सरफराज खान) टीम में होना चाहिए। उसे कम से कम टेस्ट टीम में तो होना चाहिए। उसने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर शतक बनाया था लेकिन टीम में नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी। उसने वजन कम किया है। उसके वजन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक है। वह अभी भी रन बना रहा। उसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाया। इसलिए अगर वे उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे तो यह दुखद है। उन्हें उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। उस युवा खिलाड़ी को शत प्रतिशत टीम का हिस्सा होना चाहिए। भारत में बहुत टैलेंट है लेकिन उसे मौका तो दीजिए।”

ये भी पढ़ें:सरफराज ने वजन घटाया तो पृथ्वी को मिला ताना, पूर्व कप्तान ने कहा- कोई इसे दिखा दे

सरफराज हाल ही में हरियाणा के खिलाफ बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक जमाए थे। चोटिल होने के कारण उन्हें दलीप ट्रॉफी 2025 से बाहर होना पड़ा। उन्हें 16 सितंबर से लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शुरू होने वाली दो अनौपचारिक टेस्ट सीरीज के लिए इंडिया ए स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है। सरफराज ने भारतीय टीम के लिए आखिरी टेस्ट नवंबर 2024 में खेला था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली थी पर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। सरफराज की चोट के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में यह देखना बाकी है कि उन्हें 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह मिलेगी या नहीं।

