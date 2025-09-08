इस प्लेयर को भारतीय टीम में लो…क्रिस गेल पुराने साथी के सपोर्ट में उतरे, सेलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने सरफराज खान को फिर से भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने की सलाह दी है। गेल और सरफराज आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए एकसाथ खेल चुके हैं।

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल अपने पुराने साथी सरफराज खान के सपोर्ट में उतरे हैं। उन्होंने 27 वर्षीय बल्लेबाज सरफराज को फिर से भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने की सलाह दी है। गेल और सरफराज आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए एकसाथ खेल चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरफराज में आए बदलाव को देखा है। ऐसे में गेल ने भारतीय सेलेक्टर्स को आड़े हाथ लेते हुए उनपर सरफराज के वजन को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। सरफराज को इंग्लैंड की धरती पर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए टेस्ट टीम में नहीं चुना गया था। वह भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें 37.10 के औसत से 371 रन बनाए।

गेल ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर कहा, “उसे (सरफराज खान) टीम में होना चाहिए। उसे कम से कम टेस्ट टीम में तो होना चाहिए। उसने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर शतक बनाया था लेकिन टीम में नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखी थी। उसने वजन कम किया है। उसके वजन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक है। वह अभी भी रन बना रहा। उसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाया। इसलिए अगर वे उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहे तो यह दुखद है। उन्हें उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। उस युवा खिलाड़ी को शत प्रतिशत टीम का हिस्सा होना चाहिए। भारत में बहुत टैलेंट है लेकिन उसे मौका तो दीजिए।”