सरफराज खान का BCCI को शतकीय संदेश, टीम से बाहर करने वालों को दिया करारा जवाब

सरफराज खान ने BCCI को शतकीय संदेश भेजा है। डोमेस्टिक सीजन से पहले सरफराज खान ने लोकल टूर्नामेंट में शतक जड़ा है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय टीम से बाहर करने वालों को करारा जवाब दिया है।

सरफराज खान को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, लेकिन वहां उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। कथित तौर पर सामने आया कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट मानता है कि सरफराज खान के अंदर बाहर की पिचों पर खेलने की काबिलियत नहीं है। इस बीच सरफराज खान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को शतकीय संदेश दिया है और चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है।

दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज सरफराज खान ने लोकल क्रिकेट में शतक जड़ा है। उन्होंने मुंबई के लिए बूची बाबू ट्रॉफी में महज 92 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि 114 गेंदों में नाबाद 138 रनों की पारी खेलकर वे रिटायर्ड हर्ट हो गए। टीएनसीए इलेवन के खिलाफ उन्होंने इस लोकल टूर्नामेंट में गजब की बल्लेबाजी की। मुंबई के लिए वे उस समय बल्लेबाजी करने उतरे जब टीम का स्कोर 98/3 था। वहां से उन्होंने अपनी टीम को रेस्क्यू किया। इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेन था। कुछ ही समय में उन्होंने कई किलो वजन घटाया है।