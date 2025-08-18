Sarfaraz Khan Sends Massive Message To BCCI With 92 Ball Ton For Mumbai in Buchi Babu Trophy retired hurt on 138 सरफराज खान का BCCI को शतकीय संदेश, टीम से बाहर करने वालों को दिया करारा जवाब, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sarfaraz Khan Sends Massive Message To BCCI With 92 Ball Ton For Mumbai in Buchi Babu Trophy retired hurt on 138

सरफराज खान का BCCI को शतकीय संदेश, टीम से बाहर करने वालों को दिया करारा जवाब

सरफराज खान ने BCCI को शतकीय संदेश भेजा है। डोमेस्टिक सीजन से पहले सरफराज खान ने लोकल टूर्नामेंट में शतक जड़ा है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय टीम से बाहर करने वालों को करारा जवाब दिया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 05:30 PM
share Share
Follow Us on
सरफराज खान का BCCI को शतकीय संदेश, टीम से बाहर करने वालों को दिया करारा जवाब

सरफराज खान को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, लेकिन वहां उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। कथित तौर पर सामने आया कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट मानता है कि सरफराज खान के अंदर बाहर की पिचों पर खेलने की काबिलियत नहीं है। इस बीच सरफराज खान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को शतकीय संदेश दिया है और चयनकर्ताओं को करारा जवाब दिया है।

दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज सरफराज खान ने लोकल क्रिकेट में शतक जड़ा है। उन्होंने मुंबई के लिए बूची बाबू ट्रॉफी में महज 92 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि 114 गेंदों में नाबाद 138 रनों की पारी खेलकर वे रिटायर्ड हर्ट हो गए। टीएनसीए इलेवन के खिलाफ उन्होंने इस लोकल टूर्नामेंट में गजब की बल्लेबाजी की। मुंबई के लिए वे उस समय बल्लेबाजी करने उतरे जब टीम का स्कोर 98/3 था। वहां से उन्होंने अपनी टीम को रेस्क्यू किया। इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेन था। कुछ ही समय में उन्होंने कई किलो वजन घटाया है।

ये भी पढ़ें:धोनी ने कराया था इरफान पठान को वनडे टीम से बाहर? ऑलराउंडर ने खुद खोला राज

सरफराज खान के हाथ से इंग्लैंड का दौरा भले ही निकल गया हो, लेकिन अब वे घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 6 का बल्लेबाज भारत को चाहिए। सरफराज खान ने अब तक घरेलू मैदानों पर ही टेस्ट क्रिकेट खेला है और कुछ अच्छी पारियां उनके बल्ले से आई हैं, लेकिन चिंता का विषय ये रहा कि वे उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतरे हैं, जितनी उनसे उम्मीद थी। यही कारण है कि उनको ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के दौरे पर भी नजरअंदाज किया गया। हालांकि, अब वे चाहेंगे कि भारत की टेस्ट टीम में वापसी करें। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।

Sarfaraz Khan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |