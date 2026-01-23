Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sarfaraz Khan scoring a double century in the Ranji Trophy has once again knocked on the door of the Test team
सरफराज खान ने फिर खटखटाया टेस्ट टीम का दरवाजा, रणजी ट्रॉफी में ठोका दोहरा शतक

सरफराज खान ने फिर खटखटाया टेस्ट टीम का दरवाजा, रणजी ट्रॉफी में ठोका दोहरा शतक

संक्षेप:

सरफराज खान ने इस मैच में अपने फर्स्ट क्लास करियर का 17वां तो 5वां दोहरा शतक ठोका। 2019-20 सीजन के बाद से, सिर्फ अमनदीप खरे और अनुस्तुप मजूमदार ने सरफराज से ज्यादा रणजी ट्रॉफी सेंचुरी बनाई हैं।

Jan 23, 2026 01:03 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कर मुंबई के सरफराज खान भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाल ही में हुई विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कई तूफानी पारियां खेल, वहीं फॉर्मेट बदलते ही उन्होंने अपने खेलने का अंदाज बदल दिया। मुंबई का रणजी ट्रॉफी के 6ठे राउंड में मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जारी है। इस मैच में सरफराज खान ने मैराथन पारी खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा। टीम के लिए तेजी से रन बनाने के प्रयास में वह 227 के निजी स्कोर पर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:2026 में हैट्रिक लेने वाले 8 खिलाड़ी, इस भारतीय का नाम भी लिस्ट में

सरफराज खान ने अपनी इस पारी के दम पर एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरफराज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए खेला था, इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्क्वॉड का हिस्सा थे, मगर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। फिर अचानक उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया।

हालांकि वह ड्रॉप होने के बावजूद घरेलू सर्किट में लगातार रन बना रहे हैं। वह 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने सात मैचों में 65.80 की औसत और 203.80 के स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:LIVE: सरफराज खान ने जड़ा दोहरा शतक, मुंबई का स्कोर 400 के पार; मुश्किल में पंजाब

सरफराज खान ने इस मैच में अपने फर्स्ट क्लास करियर का 17वां तो 5वां दोहरा शतक ठोका। 2019-20 सीजन के बाद से, सिर्फ अमनदीप खरे और अनुस्तुप मजूमदार ने सरफराज से ज्यादा रणजी ट्रॉफी सेंचुरी बनाई हैं।

उनकी हालिया शानदार फॉर्म तब और पक्की हो गई जब उन्हें IPL 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 75 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Sarfaraz Khan Ranji Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |