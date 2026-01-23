सरफराज खान ने फिर खटखटाया टेस्ट टीम का दरवाजा, रणजी ट्रॉफी में ठोका दोहरा शतक

संक्षेप: सरफराज खान ने इस मैच में अपने फर्स्ट क्लास करियर का 17वां तो 5वां दोहरा शतक ठोका। 2019-20 सीजन के बाद से, सिर्फ अमनदीप खरे और अनुस्तुप मजूमदार ने सरफराज से ज्यादा रणजी ट्रॉफी सेंचुरी बनाई हैं।

डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कर मुंबई के सरफराज खान भारतीय टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाल ही में हुई विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कई तूफानी पारियां खेल, वहीं फॉर्मेट बदलते ही उन्होंने अपने खेलने का अंदाज बदल दिया। मुंबई का रणजी ट्रॉफी के 6ठे राउंड में मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ जारी है। इस मैच में सरफराज खान ने मैराथन पारी खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा। टीम के लिए तेजी से रन बनाने के प्रयास में वह 227 के निजी स्कोर पर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए।

सरफराज खान ने अपनी इस पारी के दम पर एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरफराज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए खेला था, इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर स्क्वॉड का हिस्सा थे, मगर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। फिर अचानक उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया।

हालांकि वह ड्रॉप होने के बावजूद घरेलू सर्किट में लगातार रन बना रहे हैं। वह 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने सात मैचों में 65.80 की औसत और 203.80 के स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए थे।

