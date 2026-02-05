Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sarfaraz Khan hospitalised, will miss Mumbai's Ranji Trophy quarter-final
सरफराज खान अस्पताल में भर्ती, मुंबई का रणजी क्वार्टर फाइनल नहीं खेल पाएंगे

सरफराज खान अस्पताल में भर्ती, मुंबई का रणजी क्वार्टर फाइनल नहीं खेल पाएंगे

संक्षेप:

कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को बड़ा झटका लगा है। मिडिल-ऑर्डर बैटर सरफराज खान बुखार से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इस वजह से वह अहम नॉकआउट मैच नहीं खेल पाएंगे।

Feb 05, 2026 03:05 pm ISTChandra Prakash Pandey मुंबई, वार्ता
कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को बड़ा झटका लगा है। मिडिल-ऑर्डर बैटर सरफराज खान बुखार से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इस वजह से वह अहम नॉकआउट मैच नहीं खेल पाएंगे।

सरफराज को बुधवार को तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीम सूत्रों ने न्यूज एजेंसी वार्ता से कहा कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन ठीक होने में कुछ दिन लगने की उम्मीद है। ऐसे में क्वार्टर फाइनल के लिए उनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है।

28 साल के सरफराज इस रणजी सीजन में मुंबई के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खूब रन बनाए और बैटिंग लाइनअप को स्थिरता दी। उनकी गैरमौजूदगी से कर्नाटक की मजबूत टीम के खिलाफ मुंबई की बैटिंग कमजोर पड़ सकती है।

मुंबई का क्वार्टर फाइनल शुक्रवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक से होना है। टीम मैनेजमेंट ने अभी तक किसी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं बताया है, हालांकि टीम में लौटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है। कर्नाटक, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुंबई की हार का फ़ायदा उठाना चाहेगा क्योंकि दोनों टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं।

