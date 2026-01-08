सरफराज खान ने रचा इतिहास, List-A में बने सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय

संक्षेप: मुंबई के सरफराज खान ने विजय हजारे में आज पंजाब के खिलाफ तूफानी अर्धशतक जड़ा। इसी के साथ वह लिस्ट ए में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने आज यानी गुरुवार, 8 जनवरी को पंजाब के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। इस फिफ्टी के साथ उन्होंने इतिहास रचा। वह अब लिस्ट-ए क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट सरफराज खान से पहले भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बड़ोदा के अतीत सेठ के नाम था, जिन्होंने 2020-21 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 16 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी। सरफराज खान ने पंजाब के खिलाफ इस मैच में 20 गेंदों पर कुल 62 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए।

लिस्ट A क्रिकेट में दुनिया के सबसे तेज़ हाफ-सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के कौशल्य वीरारत्ने के नाम है। उन्होंने 1 नवंबर, 2005 को कोलंबो के थर्स्टन कॉलेज ग्राउंड में रागामा क्रिकेट क्लब और कुरुनेगाला यूथ क्रिकेट क्लब के बीच खेले गए मैच में सिर्फ़ 12 गेंदों में पचास रन बनाए थे।

मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान अभिषेक शर्मा 8 तो प्रभसिमरन सिंह 11 रन बनाकर आउट हुए। यह दोनों इस सीजन पंजाब के लिए तगड़ी नींव रख रहे हैं। हालांकि पंजाब के खिलाफ दोनों फ्लॉप रहे।

अनमोलप्रीत सिंह और रमनदीप सिंह के अर्धशतकों की मदद से पंजाब की टीम 216 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि पूरी टीम 50 ओवर नहीं टिक पाई।

217 के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई को अंगक्रिश रघुवंशी और मुशीर खान ने सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। इसके बाद नंबर-3 पर बैटिंग करने आए सरफराज खान ने तो समा ही बांध दिया। अभिषेक के 10वें ओवर में 6,4,6,4,6,4 के रूप में उन्होंने कुल 30 रन बटौरे।