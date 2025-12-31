Cricket Logo
साल के आखिरी दिन सरफराज खान ने गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, तोड़ा रोहित का रिकॉर्ड

संक्षेप:

सरफराज खान ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और गोवा के बीच खेले गए मुकाबले में महज 75 गेंदों में 157 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने मुंबई के लिए लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

Dec 31, 2025 02:56 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अपने करियर की सबसे यादगार पारी में से एक खेली। घरेलू क्रिकेट में 'रन मशीन' के नाम से मशहूर सरफराज खान ने साल के आखिरी दिन मैदान पर गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और गोवा के बीच खेले गए मुकाबले में सरफराज ने सिर्फ 75 गेंदों में 157 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। आईपीएल से पहले इस तरह की पारी खेलकर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिन्होंने इसी महीने हुई नीलामी में सरफराज खान को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है।

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने अपनी इस दमदार पारी की बदौलत मुंबई के लिए लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रोहित ने हाल ही में सिक्किम के खिलाफ 62 गेंदों में शतक जड़ा था, लेकिन सरफराज ने आज गोवा के खिलाफ केवल 56 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा कर इतिहास रच दिया। मैदान पर सरफराज का साथ उनके छोटे भाई मुशीर खान ने बखूबी निभाया। मुंबई ने गोवा के खिलाफ 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 444 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर में से एक है।

सरफराज ने भारत के लिए छह टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 37.10 की औसत और 74.94 के स्ट्राइक रेट से 371 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 150 है। आईपीएल नीलामी 2026 में 28 साल के सरफराज के लिए पहले दौर में किसी ने बोली नहीं लगाई लेकिन बाद में सुपरकिंग्स ने उन्हें खरीद लिया। मध्यक्रम के इस आक्रामक बल्लेबाज ने पिछली बार 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल मैच खेला था।

इसके बाद के दो सत्र में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। यहां तक ​​कि उनका अंतरराष्ट्रीय करियर भी अभी मुश्किल में है क्योंकि घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें किसी भी प्रारूप में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वह अतीत में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल चुके हैं। सरफराज ने 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल में पदार्पण किया था। यह दाएं हाथ का बल्लेबाज इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में रहा है जिसमें उन्होंने 82.25 की औसत और 204.34 के स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक भी शामिल है।

