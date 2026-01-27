ये खिलाड़ी फिर से टीम इंडिया में आने का हकदार... क्या अजहरुद्दीन की गुजारिश पर कान धरेंगे अगरकर?

संक्षेप: मोहम्मद अजहरुद्दीन ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से सरफराज खान को फिर से टीम इंडिया में चांस देने की गुजारिश की है। 28 वर्षीय बल्लेबाज सरफराज नवंबर 2024 से भारत के लिए नहीं खेले हैं।

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच नवंबर 2024 में खेला था। हालांकि, मुंबई उनका घरेलू क्रिकेट में बल्ला खूब बोल रहा है। वह अपना वजन भी कम कर चुके हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 157, 55 और 62 रनों की पारी खेली जबकि रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ दोहरा शतक (227) जमाया। वह लगातार सिलेक्टर्स का दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन निराशा ही हाथ मिली। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 28 वर्षीय क्रिकेटर के सपोर्ट में आगे आए हैं। उन्होंने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति से खास गुजारिश की। अजहरुद्दीन ने कहा कि सरफराज को फिर से टीम इंडिया की ओर से खेलना का चांस देना चाहिए।

सरफराज ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रिवर्स-स्विंग के खिलाफ ट्रेनिंग में मदद करने का क्रेडिट अजहरुद्दीन को दिया। द स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के बल्लेबाज ने अजहरुद्दीन से मिलने के लिए लगभग 45 मिनट तक इंतजार किया। अजहरुद्दीन उस समय अपॉइंटमेंट्स खत्म करने में बिजी थे। पूर्व कप्तान ने स्पोर्टस्टार से कहा, ''सरफराज खेला और उसने रन बनाए। सारी तारीफ उसकी होनी चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरा नाम लिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। जब तक वह रन बनाएगा और सफल होगा मैं खुश हूं। यह सबसे अच्छा तोहफा होगा जो वह मुझे दे सकता है।''

अजहरुद्दीन ने कहा, ''सरफराज एक अच्छा अटैकिंग प्लेयर है जो गेम की सिचुएशन बहुत जल्दी बदल सकता है। उसे बॉलर का दबदबा पसंद नहीं है। एक बल्लेबाज के तौर पर आपको रन बनाने होते हैं। अगर आप एक अच्छे बॉलर को हावी होने देते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि पिच कैसी थी, लेकिन मेरा मानना ​​है कि बॉल स्विंग हो रही थी और बाउंस में बदलाव हो रहा था। इसलिए उसका अच्छे रेट से रन बनाना उसकी क्वालिटी दिखाता है।'' सरफराज की रनों की भूख और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड ने पूर्व बल्लेबाज को बेहद प्रभावित किया है। उन्होंने साथ ही चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से आग्रह किया कि सरफराज को भारत के लिए सफेद जर्सी पहनने का एक और मौका मिलना चाहिए। फरवरी 2024 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सरफराज ने छह टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतकीय पारियां हैं।