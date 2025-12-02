Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sarfaraz Khan Delivers Maiden T20 Ton Just Before IPL Auction Mumbai vs Assam Syed Mushtaq Ali Trophy
IPL नीलामी से पहले गरजा सरफराज खान का बल्ला, जड़ दिया अपना पहला टी20 शतक

IPL नीलामी से पहले गरजा सरफराज खान का बल्ला, जड़ दिया अपना पहला टी20 शतक

संक्षेप:

लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सरफराज की विस्फोटक पारी की बदौलत मुंबई ने विशाल स्कोर खड़ा किया और असम को 98 रनों के बड़े अंतर से मात दी।

Tue, 2 Dec 2025 11:14 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान ने आईपीएल 2026 नीलामी से पहले तूफानी पारी खेली। घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज ने इस दमदार पारी की मदद से सभी फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरफराज खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप चरण के मुकाबले में असम के खिलाफ तूफानी शतक जड़ दिया है। यह सरफराज के T20 करियर का पहला शतक है, जिसे उन्होंने मात्र 47 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी में 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे।

सरफराज की यह पारी तब आई जब उनकी टीम को तेजी से रन बनाने की सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने मध्यक्रम में आकर न केवल पारी को संभाला बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यह शतक ऐसे समय में आया है जब कुछ ही हफ्तों में IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होने वाली है। T20 फॉर्मेट में यह उनका पहला शतक है, जो यह साबित करता है कि वह टेस्ट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के अलावा T20 प्रारूप में भी विध्वंसक हो सकते हैं। सरफराज की इस धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

घरेलू सर्किट में लगातार रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज को अक्सर लाल गेंद (टेस्ट) का खिलाड़ी कहा जाता था, लेकिन इस शतकीय पारी से उन्होंने साबित कर दिया है कि वह T20 प्रारूप में भी विध्वंसक हो सकते हैं। यह शतक उनके लिए IPL नीलामी में बड़ी बोली लगाने के लिए एक मजबूत दावा पेश करता है। सरफराज के शतक के बाद, मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और 5 विकेट लेकर असम की पारी को सिर्फ 122 रन पर समेट दिया। इस तरह मुंबई ने 98 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी का एलीट डिवीजन 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का पहला दौर लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि नॉकआउट दौर इंदौर में होगा। मुंबई की टीम टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में 26 नवंबर को लखनऊ में रेलवे के खिलाफ खेलेगी।

टीम: शार्दुल ठाकुर (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, आयुष म्हात्रे, सूर्यकुमार यादव, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, अथर्व अंकोलेकर, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, इरफान उमैर।

Sarfaraz Khan
