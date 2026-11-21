'मेरी पत्नी रो रही थी', ड्रेसिंग रूम लीक विवाद पर छलका सरफराज खान का दर्द, बताया कैसे गौतम गंभीर बने सहारा
सरफराज खान ने कहा है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम से जानकारी लीक करने का आरोप लगने के बाद उनके पिता काफी दुखी थे और उनकी पत्नी रो रही थीं। उन्होंने बताया कि कोच गौतम गंभीर ने उनसे और उनके परिवार से बात की थी।
सरफराज खान ने खुलासा किया है कि ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक होने के आरोपों से उन पर और उनके परिवार पर काफी भावनात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे संपर्क किया और उनका हौसला बढ़ाया। मुंबई के इस बल्लेबाज पर 2024-25 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम से जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया था। इस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा कि इन आरोप से उन्हें गहरा दुख पहुंचा और उन्हें इससे भी ज्यादा इस बात की चिंता है कि उनके माता-पिता और पत्नी पर इसका बुरा असर पड़ा।
गौतम गंभीर ने मुझे फोन किया
सरफराज ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा। दो दिन बाद जीजी सर (गौतम गंभीर) ने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और मुझे ऐसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए।''
मेरे पिता दुखी थे
उन्होंने कहा, ''मैंने उनसे कहा कि मैं यह समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पिता (नौशाद) दुखी हैं और मेरी पत्नी भी रो रही है। इसके बाद जीजी सर ने मेरे पिता से बात की और उनसे कहा कि वे ऐसी बातों को महत्व देना बंद करें और सरफराज को क्रिकेट खेलने दें, क्योंकि वह एक अच्छा क्रिकेटर है। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो वे उन्हें फोन करें। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे फोन किया।''
ये आरोप तब सामने आए जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारतीय ड्रेसिंग-रूम में सब कुछ ठीक न होने की खबरें आ रही थीं। कहा जा रहा था कि गंभीर टीम के प्रदर्शन से नाखुश नहीं थे और ऐसी खबरें सामने आईं कि मेलबर्न में चौथे टेस्ट में भारत की हार के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई थी। सरफराज पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल थे हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था।
घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन और फिटनेस में सुधार के बावजूद भारतीय टीम में वापसी का मौका नहीं मिलने से निराश मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान ने हालही में अपनी हताशा जाहिर करते हुए कहा था कि अब सुबह उठकर उनके मन में यही सवाल आता है कि आखिर उन्हें इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए।
रेलवे के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद सरफराज ने पत्रकारों से कहा, ''बहुत कुछ हो चुका है। अब मैं ज्यादा नहीं सोचता। हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, 'आखिर मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए'?''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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