सरफराज खान ने 15 गेंदों पर ठोका अर्धशतक, IPL ऑक्शन से पहले खींचा सभी 10 फ्रेंचाइजियों का ध्यान

संक्षेप:

मुंबई के सरफराज खान ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, ऑक्शन शुरू होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धुआंधार बल्लेबाजी की।

Dec 16, 2025 02:05 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मुंबई के सरफराज खान ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से कुछ घंटे पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरफराज ने राजस्थान के खिलाफ जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले में 217 रनों के विशाल टारगेट का पीछा करते हुए 15 गेंदों पर अर्धशतक ठोक टीम को जीत की राह दिखाई। इस दौरान उन्होंने खूब छक्के-चौकों की बरसात की। सरफराज की पारी का अंत 73 के निजी स्कोर पर हुआ, इस दौरान उन्होंने कुल 22 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। सरफराज खान का स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 331.82 का रहा।

IPL 2026 के ऑक्शन में सरफराज खान कैप्ड प्लेयर्स के पहले सेट में 75 लाख रुपए के बेस प्राइज के साथ मौजूद हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन-कौन सी टीमें उनपर दांव लगाएगी।

बात मुंबई वर्सेस राजस्थान मुकाबले की करें तो, मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 216 रन बोर्ड पर लगाए। राजस्थान के लिए दीपक हुड्डी और मुकुल चौधरी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई की यशस्वी जायसवाल और अजिंक्य रहाणे की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। जायसवाल 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नंबर-3 पर बैटिंग करने आए सरफराज खान ने तो तबाही ही मचा दी। सरफराज की तूफानी पारी के दम पर मुंबई जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं अजिंक्य रहाणे अर्धशतक जड़ एक छोर को संभाले हुए हैं। खबर लिखे जाने तक मुंबई को 44 गेंदों पर 56 रनों की दारकार है।

हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए।
