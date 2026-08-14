सरफराज खान सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन के किंग बन सकते हैं!! अश्विन का गंभीर-गिल को साफ मैसेज

आर अश्विन का कहना है कि सरफराज खान को श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग XI में मौका मिलना चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें क्लीयर मैसेज दें तो वह सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन के किंग बन सकते हैं।

पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने सरफराज खान को लेकर बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट इस खिलाड़ी को क्लीयर मैसेज दें तो वह सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन के किंग बन सकते हैं। सरफराज खान की लगभग 2 साल के बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। उन्हें चोटिल साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया है। साई सुदर्शन 15 अगस्त से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे से पहले अपनी फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। सरफराज खान की वापसी भारतीय मिडिल ऑर्डर को एक मजबूती देगी। वह स्पिन के खिलाफ शानदार बैटिंग कर सकते हैं।

सरफराज खान ने अपना आखिरी टेस्ट 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। यह वही सीरीज है जिसमें टीम इंडिया को 12 साल बाद घर पर ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सरफराज ने इस सीरीज के पहले टेस्ट में शतक जड़ते हुए 150 रनों की धुआंधार पारी खेली थी।

उनका चयन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए भी हुआ था। मगर उन्हें कंडीशन के चलते एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया।

अश्विन का मानना है कि अगर गौतम गंभीर-शुभमन गिल सरफराज खान को साफ कर दें कि किस कंडीशन में टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हो सकते हैं तो वह सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। बाकी चीजों पर मेहनत कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अश्विन का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो सरफराज खान सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन के किंग बन सकते हैं।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर कहा, "मैं जुरेल से शुरू करता हूं। सरफराज साई सुदर्शन की चोट की वजह से टीम में आए। सरफराज के लिए मैसेजिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कुछ कंडीशन में वह सस्पेक्टेड हैं, तो आपको उन्हें क्लैरिटी देनी होगी। आपको उन्हें बताना होगा कि वह सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन में टीम की सेवा कर सकते हैं।

तो इस तरह, सरफराज भी बाकी चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वह अच्छी स्पिन खेलने पर फोकस कर सकते हैं, और वह सब-कॉन्टिनेंटल कंडीशन के किंग बन सकते हैं। वह अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वह कुछ कंडीशन में काम नहीं कर सकते, तो उन्हें यह बात बता दें।"