कभी IPL ना खेलने वाले सारांश जैन का हुआ टीम इंडिया में चयन, बोले- ‘IPL ही सिर्फ…’
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में पहली बार सारांश जैन को चुना गया है। वह लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे हैं, मगर आज तक उन्होंने कोई आईपीएल मैच नहीं खेला है।
IPL खेलना हर भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है। इससे खिलाड़ी को दौलत-शोहरत तो मिलती ही है, साथ ही यह पिछले कुछ समय से टीम इंडिया में जगह बनाने का रास्ता भी बन गया है। कई खिलाड़ियों ने आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाई है। मगर सारांश जैन ने एक बार फिर हर किसी को बता दिया है कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करते रहेंगे तो आईपीएल खेलने बिना टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। 33 साल के सारांश जैन को श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए चुना गया है। गौर करने वाली बात यह है कि उनका चयन डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रदर्शन के आधार पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई आईपीएल मैच ही नहीं खेला।
कभी आईपीएल नहीं खेले सारांश जैन
सारांश जैन ने आईपीएल 2024, 2025 और 2026 की नीलामी में अपना नाम दिया था, मगर किसी भी टीम ने उन्हें खरीदने की रुचि नहीं दिखाई। उन्हें आज तक इस रंगारंग लीग में कोई खरीददार नहीं मिला। वह इस बात से निराश नहीं हुए, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्म करते रहे।
54 फर्स्ट क्लास मैचों में इस हरफनमौला के नाम 2223 रन और 188 विकेट दर्ज है। हाल में हुए हुए इंडिया ए के श्रीलंका ए दौरे पर सारांश ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया था, जिस वजह से उन्हें टीम में जगह मिली है।
टीम इंडिया में चयन पर सारांश जैन
सारांश जैन ने अपना पहला इंडिया टेस्ट कॉल-अप मिलने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, “मेरा सिलेक्शन दिखाता है कि सिर्फ IPL ही कट बनाने का पैमाना नहीं है। यह डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरी कड़ी मेहनत का सबूत है। मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए मैं सिलेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं।”
अपने सिलेक्शन के बारे में जानने के पल को याद करते हुए, सारांश ने कहा कि उन्हें इंदौर के हनुमान मंदिर से लौटने के बाद ही पता चला, जहां उन्होंने देखा कि उनका फोन मिस्ड कॉल्स और बधाई मैसेज से भर गया था।
सारांश ने कहा, “मंदिर से लौटने के बाद, मेरा फोन मैसेज और मिस्ड कॉल्स से भर गया था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अगले महीने के श्रीलंका टूर के लिए इंडियन टेस्ट स्क्वाड में चुन लिया गया है।”
उन्होंने आगे कहा, "हाल ही में खत्म हुए इंडिया A के श्रीलंका दौरे में, जहां मैंने छह विकेट लिए और नाबाद 70 रन बनाए, आत्मविश्वास बढ़ा। दो साल पहले, ईरानी ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ छह विकेट लेना एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें