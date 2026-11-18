दामाद शादाब खान को लेकर सकलैन मुश्ताक ने खारिज किए ये आरोप, कहा- शादी करने से पहले ही उपकप्तान था
पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने दामाद शादाब खान को लेकर पक्षपात के आरोपों पर जवाब दिया है। 28 वर्षीय शादाब ने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट, 75 वनडे और 126 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने अपने दामाद शादाब खान को राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इस ऑलराउंडर के लिए कभी किसी चयनकर्ता या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अधिकारी से संपर्क नहीं किया। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सकलैन ने अपने और शादाब के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाए जाने के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शादाब ने उनकी बेटी से शादी करने से पहले ही पाकिस्तान टीम के उपकप्तान का पद संभाल लिया था।
'हमारी मुलाकात भी मुश्किल से हो पाती है'
सकलैन ने कहा, ''आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई खुद को क्रिकेट विशेषज्ञ समझता है। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि मेरी बेटी से शादाब की शादी के समय वह पहले से ही पाकिस्तान टीम के उपकप्तान थे।'' उन्होंने कहा, ''हमारी मुलाकात भी मुश्किल से हो पाती है क्योंकि मैं ब्रिटेन में रहता हूं और वह पाकिस्तान में होते हैं या क्रिकेट के सिलसिले में यात्रा कर रहे होते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि शादाब के चयन के पीछे मेरा हाथ होने के सभी आरोप निराधार हैं।'' पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सकलैन ने कहा कि वह जानते हैं कि अच्छा प्रदर्शन किए बिना कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर नहीं टिक सकता।
'मेरे काम का शादाब से कोई लेना-देना नहीं है'
उन्होंने कहा, ''अगर कोई खिलाड़ी पर्याप्त अच्छा नहीं है तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हां, मैंने शादाब का समर्थन किया है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए और उसे उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से बताई जाए तो वह पाकिस्तान के लिए बेहद प्रभावशाली खिलाड़ी साबित हो सकता है। इसमें गलत क्या है?'' उन्होंने शादाब के प्रदर्शन का सार्वजनिक रूप से बचाव करने को पारिवारिक रिश्ते के कारण हितों का टकराव मानने की दलील को भी खारिज किया। सकलैन ने कहा, ''क्रिकेट विशेषज्ञ के तौर पर मेरे काम का शादाब से कोई लेना-देना नहीं है। मैं एक पूर्व खिलाड़ी और कोच के तौर पर उसके प्रदर्शन का निष्पक्ष आकलन करने की कोशिश करता हूं, ना कि उसके ससुर के रूप में। उसका व्यक्तित्व बेहद मजबूत है और इन विवादों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता।''
'यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है'
पाकिस्तान के लिए 400 से अधिक टेस्ट और वनडे विकेट लेने वाले इस पूर्व ऑफ स्पिनर को 'दूसरा' गेंद का जनक भी माना जाता है। उनका यह भी मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट में वरिष्ठ खिलाड़ियों को वह सम्मान और महत्व नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान क्रिकेट में अध्यक्ष बदलते ही नीतियां बदल जाती हैं, कोच बदल जाते हैं और चयनकर्ता भी बदल जाते हैं। यह हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है।'' भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशासन की तुलना करते हुए सकलैन ने कहा कि व्यक्तियों के बजाय संस्थागत व्यवस्था के आधार पर नीतियों में निरंतरता ने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ने में मदद की है। उन्होंने कहा, ''भारत के पास अपार प्रतिभा और गहराई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफी प्रतिभा है। मुझे बस लगता है कि कई बार सही काम के लिए सही लोगों को स्वतंत्र रूप से और ठीक ढंग से काम करने का मौका नहीं दिया जाता।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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