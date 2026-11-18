पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने दामाद शादाब खान को लेकर पक्षपात के आरोपों पर जवाब दिया है। 28 वर्षीय शादाब ने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट, 75 वनडे और 126 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने अपने दामाद शादाब खान को राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने इस ऑलराउंडर के लिए कभी किसी चयनकर्ता या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अधिकारी से संपर्क नहीं किया। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सकलैन ने अपने और शादाब के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाए जाने के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शादाब ने उनकी बेटी से शादी करने से पहले ही पाकिस्तान टीम के उपकप्तान का पद संभाल लिया था।

'हमारी मुलाकात भी मुश्किल से हो पाती है' सकलैन ने कहा, ''आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई खुद को क्रिकेट विशेषज्ञ समझता है। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि मेरी बेटी से शादाब की शादी के समय वह पहले से ही पाकिस्तान टीम के उपकप्तान थे।'' उन्होंने कहा, ''हमारी मुलाकात भी मुश्किल से हो पाती है क्योंकि मैं ब्रिटेन में रहता हूं और वह पाकिस्तान में होते हैं या क्रिकेट के सिलसिले में यात्रा कर रहे होते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि शादाब के चयन के पीछे मेरा हाथ होने के सभी आरोप निराधार हैं।'' पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सकलैन ने कहा कि वह जानते हैं कि अच्छा प्रदर्शन किए बिना कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर नहीं टिक सकता।

'मेरे काम का शादाब से कोई लेना-देना नहीं है' उन्होंने कहा, ''अगर कोई खिलाड़ी पर्याप्त अच्छा नहीं है तो वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय तक नहीं टिक सकता। हां, मैंने शादाब का समर्थन किया है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए और उसे उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से बताई जाए तो वह पाकिस्तान के लिए बेहद प्रभावशाली खिलाड़ी साबित हो सकता है। इसमें गलत क्या है?'' उन्होंने शादाब के प्रदर्शन का सार्वजनिक रूप से बचाव करने को पारिवारिक रिश्ते के कारण हितों का टकराव मानने की दलील को भी खारिज किया। सकलैन ने कहा, ''क्रिकेट विशेषज्ञ के तौर पर मेरे काम का शादाब से कोई लेना-देना नहीं है। मैं एक पूर्व खिलाड़ी और कोच के तौर पर उसके प्रदर्शन का निष्पक्ष आकलन करने की कोशिश करता हूं, ना कि उसके ससुर के रूप में। उसका व्यक्तित्व बेहद मजबूत है और इन विवादों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता।''