डेब्यूटेंट साकिब खान ने एक टेस्ट पारी में 7 विकेट लेकर रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने पहले पाकिस्तानी
Saqib Khan 7-wicket haul: तेज गेंदबाज साकिब खान ने पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट चटकाए। उन्होंने एक स्पेशल क्लब में एंट्री मारी है।
पाकिसतान के तेज गेंदबाज साकिब खान ने श्रीलंका के खिलाफ पहल टेस्ट में गदर काटा। उन्होंने रावलपिंडी के मैदान पर पहली पारी में 34 ओवर में 130 रन देकर 7 विकेट चटकाए। उन्होंने धनंजय डी सिल्वा (167), कप्तान कुसल मेंडिस (119) लाहिरू उदारा (42), सोनल दिनुशा (20) और दिनेश चांदीमल (1) जैसे खिलाड़ियों का शिकार किया। पाकिस्तान के 434/9 के जवाब में श्रीलंका टीम 117.2 ओवर में 446 रनों पर सिमट गई। 31 वर्षीय साकिब की घातक गेंदबाजी के कारण श्रीलंका को पहली पारी में सिर्फ 12 रनों की बढ़त मिली। यह साकिब का डेब्यू टेस्ट है। उन्होंने एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है।
ऐसा करने वाले बने पहले पाकिस्तानी
साकिब डेब्यू टेस्ट की एक पारी में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक चार पाकिस्तानियों ने डेब्यू टेस्ट में सात विकेट चटकाए हैं। अबरार अहमद ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन देकर सात विकेट लिए थे। मोहम्मद नाजिर ने 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 99 रन खर्च करने के बाद सात शिकार किए। मोहम्मद जाहिद ने 1996 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू करने के बाद 66 रन देकर सात विकेट झटके थे। साकिब ने एक और कीर्तिमान रचा है। वह टेस्ट डेब्यू पर श्रीलंका के खिलाफ पांच या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए हैं। साकिब पहले टेस्ट में पांच विकेट हॉल लेने वाले कुल 16वें पाकिस्तानी गेंदबाज हैं।
श्रीलंका ने 42 रन जोड़कर 6 विकेट गंवाए
रावलपिंडी टेस्ट की बात करें तो श्रीलंका ने गुरुवार को मैच के चौथे दिन 404/4 के स्कोर से अपनी पारी आगे बढ़ाई। धनंजय डी सिल्वा और कुसल मेंडिस ने शानदार बैटिंग कर श्रीलंका को तीसरे दिन श्रीलंका को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था लेकिन अगले दिन पाकिस्तान ने वापसी कर ली। श्रीलंका 6 विकेट महज 42 रन जोड़कर गंवा दिए। डी सिल्वा ने 246 गेंदों में 20 चौकों की मदद से 167 रन बनाए। वहीं, टेस्ट टीम की कप्तानी मिलने के बाद अपना पहला मुकाबला खेल रहे मेंडिस ने 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से 119 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 249 रनों की दमदार साझेदारी की जो पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की ओर से इस विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड तिलन समरवीरा और तिलकरत्ने दिलशान के नाम था जिन्होंने 2009 के दौरे पर लाहौर में 207 रन की साझेदारी की थी। गौरतलब है कि उसी दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम आतंकवादी हमले का शिकार हुई थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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