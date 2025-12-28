Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sannia Ashfaq Breaks Silence on pak cricketer Imad Wasim Alleged Involvement with Another Woman for Marriage Collapse
बीवी के रहते इश्क लड़ा रहे थे इमाद वसीम, शादी टूटने के बाद पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने खोले राज

बीवी के रहते इश्क लड़ा रहे थे इमाद वसीम, शादी टूटने के बाद पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने खोले राज

संक्षेप:

इमाद वसीम ने हाल ही में अपनी शादी टूटने को लेकर प्रशंसकों को बताया था। हालांकि अब उनकी पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने तलाक होने की असली वजह बताई। उन्होंने कहा कि इमाद वसीम किसी अन्य महिला के साथ थे, जिसके कारण शादी टूटी।

Dec 28, 2025 11:08 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने शादी टूटने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इमाद वसीम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पत्नी से अलग होने की घोषणा की थी। उन्होंने प्रशंसकों से अपनी निजता का सम्मान करने की अपील की थी और कहा था कि वे और सानिया अब अपनी राहें अलग कर रहे हैं। हालांकि, इमाद ने अलगाव का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया था। लेकिन सानिया अशफाक ने अब अलगाव की खबरों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है शादी टूटने की एक बड़ी और चौंकाने वाली वजह बताई है।

इमाद वसीम ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने शादी के छह साल बाद अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे झगड़ों की वजह से लिया गया, जिन्हें समय के साथ सुलझाया नहीं जा सका। इमाद वसीम ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, ''काफी सोच विचार के बाद और पिछले कुछ सालों में बार-बार होने वाले झगड़ों के कारण, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका, मैंने तलाक के लिए अर्जी दी है। “मैं सभी से तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और हमारी पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल या उन्हें शेयर करने से बचें। साथ ही, भविष्य में उन्हें मेरी जीवनसाथी के रूप में संबोधित न करें।''

उन्होंने आगे लिखा, ''मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि किसी भी भ्रामक बातों में न पड़ें और न ही उन पर विश्वास करें। झूठी बातों पर यकीन न करें। मेरे निजी मामले में किसी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, तो मैं कानून का सहारा लूंगा। बच्चों के बारे में, मैं उनका पिता हूं और उनकी पूरी और जिम्मेदारी से देखभाल करता रहूंगा। आपकी समझ और सम्मान के लिए धन्यवाद।''

सानिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान साझा करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी शादी किसी आपसी असहमति से नहीं, बल्कि एक 'तीसरे व्यक्ति' की मौजूदगी के कारण टूटी है। सानिया ने लिखा, ''मैं बहुत दुख के साथ ये लिख रही हूं। मेरा घर टूट गया है और मेरे बच्चे बिना पिता के हो गए हैं। मैं तीन बच्चों की मां हू, जिसमें एक पांच महीने का मासूम बच्चा भी है, जिसे अभी तक उसके पिता ने गोद तक नहीं लिया है। ये ऐसी कहानी नहीं है जिसे मैं दुनिया को बताना चाहती थी, लेकिन मेरी खामोशी को कभी मेरी कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए।"

उन्होंने आगे लिखा, ''दूसरों की तरह हमारी शादी भी मुश्किल थी। फिर भी यह टिके रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक पत्नी और मां के रूप में पूरी तरह समर्पित रहीं। मैंने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। इस शादी के अंत की असली वजह एक तीसरे पक्ष (तीसरे व्यक्ति) का दखल था, जिसका इरादा मेरे पति से शादी करना था। इस बात ने पहले से ही संघर्ष कर रहे हमारे रिश्ते पर आखिरी प्रहार का काम किया।

इमाद वसीम और सानिया अशफाक की शादी अगस्त 2019 में इस्लामाबाद की प्रसिद्ध शाह फैसल मस्जिद में हुई थी। यह एक 'हाई-प्रोफाइल' शादी थी जिसमें क्रिकेट जगत की कई हस्तियां शामिल हुई थीं। इस दंपत्ति के दो बच्चे (एक बेटी और एक बेटा) भी हैं। सानिया ने अपने बयान में बच्चों की परवरिश को अपनी प्राथमिकता बताया है।

