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संजू-जायसवाल ओपनर, सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान; आकाश चोपड़ा की ऑल्टरनेट XI में कौन-कौन?

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आकाश चोपड़ा ने भारत की एक ऑल्टरनेट XI बनाई है। जिसका कप्तान उन्होंने सूर्यकुमार यादव को चुना है, जबकि उप-कप्तान लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने वाले रजात पाटीदार को। इस टीम के ओपनर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल होंगे।

संजू-जायसवाल ओपनर, सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान; आकाश चोपड़ा की ऑल्टरनेट XI में कौन-कौन?

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस समय यूके टूर पर है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से हारने के बाद भारत का इंग्लैंड के खिलाफ भी निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले तीन में से दो मैच गंवा दिए हैं, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा। चौथा टी20 आज ब्रिस्टल में खेला जाना है, अगर इस मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ता है तो मेजबान टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना लेगी। भारत को इंग्लैंड दौरे के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जिसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। कई युवा सितारों को इस टीम में जगह मिली है, जबकि सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।

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गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में टीम में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, जबकि टी20 वर्ल्ड कप के हीरो संजू सैमसन को बेंच गर्म करना पड़ रहा है।

ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा एक्सपर्ट फैंस के लिए भारत की एक ऑल्टरनेट XI लेकर आए हैं। इस टीम को चुनने के लिए उन्होंने कई पैरामीटर रखे हैं।

  • आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन।
  • जो रिटायर ना हो चुके हों।
  • जो भारतीय टी20 टीम की स्कीम का हिस्सा ना हों। (जिम्बाब्वे दौरे पर भी नाम ना हो)

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संजू सैमसन और यशस्वी जयसवाल

आकाश चोपड़ा ने अपनी इस XI के ओपनर के रूप में संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को रखा है। सैमसन इंग्लैंड दौरे पर तो टीम इंडिया का हिस्सा है, मगर उनका चयन जिम्बाब्वे टूर के लिए नहीं हुआ है। भारतीय चयनकर्ताओं की तरफ से भी कुछ साफ नहीं है कि सैमसन को आराम दिया गया है या नहीं। इस वजह से आकाश चोपड़ा ने उन्हें अपनी इस टीम का हिस्सा बनाया है। वहीं जायसवाल का प्रदर्शन भी टी20 क्रिकेट में शानदार रहा है। मगर वह भारतीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं।

आकाश चोपड़ा केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच थोड़ा कन्फ्यूज थे, मगर उन्होंने लेफ्टी-राइटी कॉम्बिनेशन के चलते जायसवाल को ऊपर रखा।

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सूर्यकुमार यादव कप्तान और रजत पाटीदार उप कप्तान

आकाश चोपड़ना ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले सूर्यकुमार यादव को अपनी इस टीम का कप्तान चुना है। सूर्या की कुर्सी उनकी बल्ले से खराब फॉर्म की वजह से गई है, नहीं तो कप्तानी में तो उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। वहीं आरसीबी को लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले रजत पाटीदार को भी बतौर कप्तान उन्होंने इस टीम में चुना है।

ध्रुव जुरेल, नमन धीर और क्रुणाल पांड्या

जुरेल ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया। राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली। आकाश चोपड़ा ने उन्हें नंबर-5 पर रखा है। वहीं नमन धीर को नंबर-6 और क्रुणाल पांड्या को 7 पर। पांड्या ने दो सालों में आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वह सफलता का फॉर्मुला ढूंढ लेते हैं।

अनुकूल रॉय, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल

गेंदबाजी के विकल्प के रूप में आकाश चोपड़ा ने अनुकूल रॉय, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल को चुना है। भुवी ने आईपीएल 2026 में दिखाया कि एक अनुभवी गेंदबाज किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। वह 28 विकेट के साथ सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। आकाश चोपड़ा ने कहा कि सब भूल ही गए हैं कि मोहम्मद सिराज टी20 क्रिकेट भी खेलते हैं। वहीं अनुभवी स्पिनर के रूप में उन्होंने चहल को भी टीम में जगह दी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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