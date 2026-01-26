संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा बनने की जरूरत नहीं… दिग्गज क्रिकेटर ने ओपनर को दी ये अहम सलाह

संक्षेप: अजिंक्य रहाणे ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्यकुमार यादव को इस समय सैमसन को बैक करना चाहिए। रहाणे का मानना है कि जब अभिषेक शानदार फॉर्म में होंगे, तो सैमसन पर दबाव होगा कि वह उन्हीं की तरह तेजी से रन बनाएं।

संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद एक बड़ी सलाह दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे से मिली है। अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा की तरह बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं है। सैमसन को अपन नैचुरल गेम खेलना चाहिए। सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी काफी समय तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हिट रही है, लेकिन अब इनमें से सिर्फ अभिषेक ही सुपरहिट हैं, जबकि सैमसन बुरी तरह से पिछले 10 मैचों में बतौर ओपनर बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अब संजू सैमसन की ओपनिंग की जगह पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि पिछली 9 पारियों में बतौर ओपनर उनका औसत 11.55 का है और रन उन्होंने 104 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 133.33 का है, जो चिंता का विषय है। दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा खूब रन बना रहे हैं, जबकि टीम में बैकअप ओपनर के तौर पर आए ईशान किशन नंबर 3 पर कमाल की पारियां खेलकर सभी का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में अजिंक्य रहाणे की सलाह को संजू सैमसन को मानना चाहिए।

क्रिकबज पर बात करते हुए अजिंक्य रहाणे ने कहा कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्यकुमार यादव को इस समय सैमसन को बैक करना चाहिए। रहाणे का मानना है कि जब अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में होंगे, तो सैमसन पर दबाव होगा कि वह अपने साथी की तरह तेजी से रन बनाएं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यहीं पर टीम मैनेजमेंट और कैप्टन का रोल बहुत जरूरी होगा, संजू सैमसन को बताना कि तुम ये सारे मैच खेलोगे और वर्ल्ड कप में भी खेलोगे। इसलिए अपनी जगह की चिंता मत करो। कभी-कभी ऐसा होता है जब तुम्हारे पास दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जैसा कोई खिलाड़ी होता है जो सच में बहुत मजबूत होता है। संजू सैमसन पर यह प्रेशर होगा, क्योंकि वह असल में अभिषेक शर्मा की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। संजय सैमसन के लिए बस अपने गेम प्लान पर टिके रहना और खुद को सपोर्ट करना है।"

रहाणे ने सैमसन के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में की गई बल्लेबाजी की बात की और कहा, "सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 फॉर्मेट में मैंने उनके बारे में जो देखा, वह यह था कि उन्हें अपना गेम खेलना पसंद था। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस समय मैनेजमेंट से बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि ईशान किशन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। टीम आमतौर पर उस खिलाड़ी को देखती है जो अच्छा कर रहा है, जो रिदम में है। ऐसे में संजू सैमसन के लिए यह बातचीत बहुत जरूरी है। बस उन्हें आजादी दो। वह एक क्वालिटी प्लेयर हैं। वह एक मैच विनर हैं। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और फिर अपना गेम खेलने की जरूरत है।"