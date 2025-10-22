RR का साथ छोड़कर क्या RCB के लिए IPL 2026 में खेलेंगे संजू सैमसन? एक तस्वीर ने मचाई सनसनी

Cricket Logo
संक्षेप: राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़कर क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के लिए IPL 2026 में खेलेंगे संजू सैमसन? ये एक बड़ा सवाल अब बन गया है, क्योंकि एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है।

Wed, 22 Oct 2025 AM
IPL 2025 खत्म होने के बाद से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि वे राजस्थान रॉयल्स को छोड़ सकते हैं। कभी रिपोर्ट्स आती हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स उनको ट्रेड के जरिए अपने साथ जोड़ना चाहती है तो कभी कोई अन्य टीम सैमसन में दिलचस्पी रख रही है। अब एक तस्वीर ने सनसनी मचा दी है। उस तस्वीर के बाद एक और तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि संजू सैमसन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को आईपीएल 2026 से पहले जॉइन कर सकते हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है, जिसमें संजू सैमसन आरसीबी के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट गैब्रियल के साथ नजर आ रहे हैं। गैब्रियल आरसीबी की जर्सी में हैं, जबकि सैमसन ने टीम इंडिया की ट्रेनिंग किट पहनी हुई है। ऐसे में फैंस को लग रहा है कि वे भले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आईपीएल भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। आरआर के साथ संजू सैमसन के रिश्ते अब उतने अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट में भी बदलाव हुआ है तो शायद सैमसन किसी और टीम से आईपीएल खेलते नजर आएं।

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के फर्स्ट च्वॉइस विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी संजू सैमसन ही विकेटकीपर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में होंगे। वे ओपनर के तौर पर सफल थे, लेकिन अब उनको नंबर पांच या 6 पर बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि शुभमन गिल की वापसी भारतीय टीम में हो गई है। वे उपकप्तान भी हैं और वे ओपनर हैं तो जाहिर है कि सैमसन को पीछे हटना पड़ा है।

अगस्त 2025 में क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग में RR के कप्तान सैमसन ने फ्रेंचाइजी से औपचारिक रूप से उन्हें ट्रेड करने या नीलामी में रिलीज करने का अनुरोध किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि "RR और सैमसन के बीच कई मतभेद रहे हैं, जिनमें से एक प्रबंधन द्वारा जोस बटलर को रिलीज करने का निर्णय था।"

