संजू सैमसन का T20 वर्ल्ड कप डेब्यू रहा तूफानी, दो साल किया था इंतजार; मगर फिर भी…
संजू सैमसन का T20 वर्ल्ड कप डेब्यू तूफानी तो रहा, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं रहा। 3 छक्के और एक चौके की मदद से उन्होंने 22 रन 8 गेंदों में बनाए और फिर आउट हो गए। एक बार को लगा कि वे एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
T20 World Cup 2024 की विजेता टीम के सदस्य संजू सैमसन भी थे, लेकिन उनको एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था। टी20 विश्व कप 2026 के लिए जब टीम चुनी गई तो उनको मुख्य विकेटकीपर और ओपनर के तौर पर टीम में जगह मिली। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप से पहले खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज में संजू सैमसन ने बहुत की घटिया प्रदर्शन किया। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अपनी चॉइस को बदला और संजू सैमसन से ओपनिंग और विकेटकीपिंग छीनकर ईशान किशन को दे दी। इस तरह संजू सैमसन अपने टी20 विश्व कप डेब्यू से दूर रहे। मुंबई में जब भारतीय टीम टी20 विश्व कप 2026 का अपना पहला मैच खेलने उतरी तो उस मैच में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत ईशान किशन ने की, जबकि संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन में भी शामिल नहीं थे। हालांकि, दूसरे ही मैच में संजू सैमसन को टी20 विश्व कप में डेब्यू करने का मौका मिला।
संजू सैमसन इस बार ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे। इसके पीछे का कारण ये था कि अभिषेक शर्मा बीमार थे और ऐसे में उनकी जगह नामीबिया के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में सैमसन ने टी20 विश्व कप में डेब्यू किया। एक बार को लगा कि संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की कमी खलने नहीं देंगे। टी20 विश्व कप में अपने रनों की शुरुआत भी संजू सैमसन ने सामने की ओर लगाए गए छक्के के साथ की।
इसके बाद दो और छक्के संजू सैमसन के बल्ले से निकले और फिर कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका भी उन्होंने लगाया। दिल्ली के खचाखच भरे अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस में उत्साह देखने ही बन रहा था, लेकिन संजू सैमसन का लीन पैच वाला फेज अगली ही गेंद पर देखने को मिला। दूसरे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर छक्का, पांचवीं गेंद पर चौका लगाने के बाद संजू सैमसन आखिरी गेंद को फिर से बाउंड्री के पार भेजने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए।
सैमसन ने इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना किया और 3 छक्के और एक चौके की मदद से 22 रन बनाए। शुरुआत भारत को अच्छी मिल गई थी, लेकिन संजू सैमसन दूसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए। हालांकि, पहले ओवर की 3 गेंदों को जब उन्होंने संभलकर खेला तो लगा कि आज अपनी पारी वे ऐसी ही बुनने की कोशिश करेंगे और एक बड़ी पारी इस मैदान पर खेलना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको गेंदें मिलती गईं, उन्होंने बाउंड्री के पार उन्हें भेजना शुरू कर दिया। आखिर में जीत गेंदबाज की हुई और संजू सैमसन के चेहरे पर मायूसी साफ दिखी, क्योंकि उन्हें विषम परिस्थितियों में ये मौका मिला था, जिसका फायदा वे नहीं उठा सके। अगले मैच तक अभिषेक शर्मा फिट हो जाएंगे तो जाहिर कि वे ओपनर के तौर पर लौटेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
