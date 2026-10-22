'पावरप्ले में ही मैच खत्म कर दें', न्यूजीलैंड को रौंदकर संजू सैमसन ने दिया दनदनाता बयान
संजू सैमसन ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। भारत ने 226 रनों का टारगेट चेज किया। क्राइस्टचर्च में ऐतिहासिक जीतने के बाद सैमसन ने दनदनाता बयान दिया।
भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने गुरुवार को कहा कि तीन बार की विश्व चैंपियन टीम ने पावरप्ले में ही मैच को विरोधी टीम की पहुंच से दूर करने पर जोर दिया है और मौका मिलने पर वह ऐसा करने की कोशिश करती है। सैमसन ने 33 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 67 रन की तूफानी पारी खेली जिससे भारत ने यहां पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज के शुरुआती मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया। सैमसन ने शीर्ष क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी की जिससे भारत ने 226 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में ही 93 रन जोड़ दिए। भारत ने 19.4 ओवर में छह विकेट पर 230 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया।
'मुझे नहीं लगता कि हम कुछ...'
यह पूछे जाने पर कि अगर टारगेट छोटा होता तो क्या भारत की बल्लेबाजी की रणनीति अलग होती, सैमसन ने संवाददाताओं से कहा, ''मुझे नहीं लगता कि हम कुछ अलग तरीके से खेलते लेकिन मेरा मानना है कि खेल के अलग-अलग चरण होते हैं।'' उन्होंने कहा, ''जब पावरप्ले में अच्छी शुरुआत मिलती है तो आपकी रणनीति अलग होती है। हम इसे अलग-अलग तरह से देखते हैं। पावरप्ले अलग है, बीच के ओवर अलग हैं और आखिरी ओवरों का चरण अलग है।''
'पावरप्ले में ही मैच खत्म कर दें'
प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए सैमसन ने कहा, ''इसलिए अगर आप 170 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और आपको तूफानी शुरुआत मिल जाती है तो हम सुनिश्चित करते हैं कि पावरप्ले में ही मैच खत्म कर दें। पिछले कुछ वर्षों में हम यही बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि यह हमारी मानसिकता है जिसे हम लगातार दिखा रहे हैं। ऐसा सिर्फ मैं और अभि (अभिषेक शर्मा) ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय टीम के लिए खेलने वाला हर खिलाड़ी इसी शैली को अपना रहा है।'' सैमसन ने कहा, ''2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद से हम इसी अंदाज में खेल रहे हैं। एक टीम के तौर पर जो चीज हमारे लिए काम कर रही है हमें उसी का पालन करना है।''
'...तो भारत पर दबाव बढ़ सकता था'
वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से नाबाद 82 रन की सर्वाधिक पारी खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भारत को लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का श्रेय दिया। उन्होंने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमने रणनीति तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अंत में आपको मैदान पर उन योजनाओं को सही तरीके से लागू करना होता है।'' उन्होंने कहा, ''न्यूजीलैंड की पिचें भी शानदार हैं। यहां उछाल शायद भारत के मुकाबले थोड़ा अधिक था लेकिन उनके बल्लेबाजों ने आज इसके साथ बेहतरीन तालमेल बिठाया। उन्होंने कहा, ''अगर हम मध्य ओवरों में एक-दो अतिरिक्त विकेट ले लेते या लगातार कुछ और डॉट गेंदें डालने में सफल रहते, तो भारत पर दबाव बढ़ सकता था। ऐसी स्थिति में शायद वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता और मुकाबले की तस्वीर भी कुछ अलग होती।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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