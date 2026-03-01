होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
50 गेंदों में 97 रन, संजू सैमसन ने ऐतिहासिक पारी खेल भारत को सेमीफाइनल में दिलाई एंट्री

Mar 01, 2026 11:24 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya
वेस्टइंडीज के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने 50 गेंदों में 97 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। सिर्फ तीन रनों से शतक से दूर रहने वाले संजू ने कई रिकॉर्ड इस पारी के साथ ध्वस्त कर दिए हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने 50 गेंदों में 97 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। सिर्फ तीन रनों से शतक से दूर रहने वाले संजू ने कई रिकॉर्ड इस पारी के साथ ध्वस्त कर दिए हैं।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 20 विश्व कप 2026 के हाई-वोल्टेज सुपर-8 मुकाबले में संजू सैमसन की शानदार 97 रनों की पारी के दम पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 196 रनों के विशाल लक्ष्य को 19.2 ओवर में ही हासिल कर लिया।भारतीय टीम शुरुआती दबाव में थी, लेकिन संजू सैमसन ने जिम्मेदारी संभालते हुए एक शानदार अर्धशतक जड़ा। उन्होंने पारी के 9.4 ओवर में वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती की गेंद पर एक कड़क बैक-फुट कट लगाकर चौका जड़ा और अपना पचासा पूरा किया। इस अहम मैच में सैमसन की यह पारी भारत के लिए संजीवनी बनकर आई। अर्धशतक पूरा करने के बाद संजू ने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि बेहद शांत रहकर अपनी टीम के लिए खेलते रहे।

उन्होंने अर्धशतक लगाने के बाद भी संयमित अंदाज में खेलते रहे और नाबाद 97 रन बनाकर पवेलियन लौटे। संजू ने अपने ही बल्ले से विजय रन बनाए। आखिरी ओवर में उन्होंने 1 छक्का और 1 चौका जड़कर मैच फिनिश किया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद उन पर दवाब था लेकिन उन्होंने उस दवाब को खुद पर हावी नहीं होने दिया।

संजू सैमसन की इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने आक्रामकता के साथ-साथ संयम भी दिखाया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 50 गेदों का सामना करते हुए, 12 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 97 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 194 का रहा।

बता दें कि सैमसन पिछले कुछ समय से काफी कठिन दौर से गुजर रहे थे। वे अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे और उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा था। लेकिन इस पारी के दौरान वे मैदान पर बेहद शांत और स्थिर नजर आए। उन्होंने सूर्यकुमार यादव (18 रन) के साथ मिलकर पारी को संभाला और जब टीम को तेजी से रनों की जरूरत थी, तब उन्होंने बड़े शॉट्स खेलकर दबाव को वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैच को फिनिश भी कर दिया।

इस पूेर विश्व कप में संजू सैमसन को सिर्फ 3 मैच खेलेने का मौका मिला। उन्होंने अपना पहला मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेला था जिसमें 22 रनों की पारी खेली थी और कुछ शानदार छक्के भी जड़े थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने 15 गेंदों में 24 रन बनाए थे। संजू पर इन छोटे कैमियो की वजह से सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आज की पारी से साबित कर दिया की वे एक बड़े मैच के प्लेयर हैं। अब उन्हें इस विश्व कप के बाकी के दो मैचों के लिए निश्चित तौर पर मौके दिए जाएंगे। विश्व कप के अपने तीसरे मुकाबले में संजू ने नाबाद 97 रनों की पारी खेली।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

