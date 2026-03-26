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संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ या आयुष म्हात्रे...CSK के ओपनिंग पेयर से कप्तान ने उठाया पर्दा

Mar 26, 2026 08:29 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीएसके के पास इस समय ओपनिंग स्लॉट के लिए तीन मजबूत दावेदार -ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे- हैं। म्हात्रे ने पिछले सीजन के अंत में आकर काफी इंप्रेस किया था। वहीं गायकवाड़ और सैमसन की काबिलियत से तो हर कोई वाकिफ है।

संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ या आयुष म्हात्रे...CSK के ओपनिंग पेयर से कप्तान ने उठाया पर्दा

बदलाव के दौर से गुजर रही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 अभियान का आगाज धमाकेदार आगाज के लिए एकदम तैयार है। कभी 'डैड्स आर्मी' के नाम से मशहूर 5 बार की इस चैंपियन टीम को समझ आ गया है कि टी20 क्रिकेट अब अलग स्तर पर पहुंच गया है और इसमें युवाओं में निवेश करना कितना जरूरी है। आईपीएल 2026 की नीलामी में इसकी झलक साफ देखने को मिली। वहीं संजू सैमसन को ट्रेड कर उन्होंने एमएस धोनी का उत्तराधिकारी भी ढूंढ लिया है। सैमसन के टीम में आने से सीएसके को टॉप ऑर्डर में मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं था कि वह किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। सैमसन ने हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर धूम मचाई थी। वह सीएसके के लिए ओपनिंग करेंगे या नहीं इस राज से पर्दा खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उठाया है।

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सीएसके के पास इस समय ओपनिंग स्लॉट के लिए तीन मजबूत दावेदार -ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे- हैं। म्हात्रे ने पिछले सीजन के अंत में आकर काफी इंप्रेस किया था। वहीं गायकवाड़ और सैमसन की काबिलियत से तो हर कोई वाकिफ है।

बुधवार 25 मार्च को आईपीएल 2026 के सभी कप्तान एकत्रित हुए। इस दौरान उनसे सीएसके के ओपनिंग पेयर के बारे में पूछा गया। इस राज से पर्दा उठाते हुए गायकवाड़ ने कहा कि वह खुद संजू सैमसन के साथ आगामी सीजन में पारी का आगाज करने वाले हैं।

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चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 से पहले लगा तगड़ा झटका

सीएसके को आईपीएल 2026 से पहले तगड़ा झटका नाथन एलिस के रूप में लगा है। ऑस्ट्रेलिया का यह तेज गेंदबाज चोट के चलते इस सीजन में सीएसके को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा। हालांकि अब चेन्नई ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है।

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IPL की प्रेस रिलीज के अनुसार, ‘चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आने वाले TATA इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए चोटिल नाथन एलिस की जगह एक खिलाड़ी चुना है। स्पेंसर जॉनसन, एलिस की जगह 1.5 करोड़ रुपये में CSK में शामिल होंगे। जॉनसन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 13 इंटरनेशनल मैच – 5 ODI और 8 T20I – खेले हैं और जिनके नाम 18 इंटरनेशनल विकेट हैं, इससे पहले IPL में गुजरात टाइटन्स (GT) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।’

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लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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