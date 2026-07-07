संजू सैमसन को ड्रॉप किया या उन्हें रेस्ट दिया गया? BCCI के सूत्र ने बता दी अंदर की बात
संजू सैमसन को भारत की T20I टीम से ड्रॉप किया या फिर उन्हें रेस्ट दिया है? ये एक बड़ा सवाल उसी समय सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जब से भारत की टी20 टीम का ऐलान जिम्बाब्वे के दौरे के लिए हुआ है।
संजू सैमसन को भारत की T20I टीम से ड्रॉप कर दिया गया है या फिर उन्हें रेस्ट दिया गया है? यह एक बड़ा सवाल सभी के सामने है, क्योंकि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमिटी ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टी20 टीम का चयन किया है। इस टीम में विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम नहीं है। बीसीसीआई ने जो मीडिया रिलीज जारी की है और अपनी बेवसाइट पर जो जानकारी शेयर की है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। हालांकि, ड्रॉप करने के बात तो बोर्ड कभी किसी के लिए लिखता नहीं है, लेकिन रेस्ट नहीं देने की बात नहीं सामने आने से फैंस को लग रहा है कि सैमसन को ड्रॉप किया गया है। हालांकि, शायद ये अधूरा सच है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन का नाम जिम्बाब्वे में 23 से 26 जुलाई तक खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20आई सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल नहीं है। उनकी जगह ओपनर और विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को पहली बार टी20आई टीम में पिक गया है, जो उसी टीम के लिए आईपीएल खेलते हैं, जिससे कप्तान श्रेयस अय्यर आते हैं। संजू सैमसन का नाम इस टीम में नहीं होने से हर कोई उनको लेकर यही कह रहा है कि वे ड्रॉप किए गए हैं, क्योंकि टी20 विश्व कप के बाद उन्हें सिर्फ 3 मौके मिले और परफॉर्म नहीं करने पर वैभव सूर्यवंशी को मौका दे दिया गया।
सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया
एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रेस्ट दिया गया है, जिस तरह अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को आराम दिया गया है। हालांकि, यह बात बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर टीम सिलेक्शन में नहीं बताई है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहते थे और इसीलिए आप अशोक शर्मा, यश ठाकुर और मयंक यादव जैसे युवा पेसरों को मौका देते हुए देखेंगे। पेसरों का एक अच्छा पूल है, जिसे सिलेक्शन कमिटी बनाना चाहती है। जहां तक संजू की बात है, उन्हें अक्षर और अर्शदीप की तरह आराम दिया गया है।"
सैमसन को रेस्ट दिए जाने के बात फैंस को इसलिए भी नहीं पच रही है, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा के अलावा ओपनर अभिषेक शर्मा भी वहां हैं। हालांकि, इंडियन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि चयन समिति आमतौर पर ऐसे छोटे टूर के लिए फ्रिंज प्लेयर्स को ट्राई करना पसंद करती हैं। पहले भी, जिम्बाब्वे टूर पर कई इंडियन प्लेयर्स ने डेब्यू किया है। अजीत अगरकर एंड कंपनी श्रेयस अय्यर को आराम नहीं दे सकती थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कैप्टन का पद संभाला है और वे तिलक वर्मा को भी ज्यादा मौके देना चाहते हैं, जो अभी भी वाइस-कैप्टन हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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