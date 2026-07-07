Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संजू सैमसन को ड्रॉप किया या उन्हें रेस्ट दिया गया? BCCI के सूत्र ने बता दी अंदर की बात

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

संजू सैमसन को भारत की T20I टीम से ड्रॉप किया या फिर उन्हें रेस्ट दिया है? ये एक बड़ा सवाल उसी समय सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जब से भारत की टी20 टीम का ऐलान जिम्बाब्वे के दौरे के लिए हुआ है।

संजू सैमसन को ड्रॉप किया या उन्हें रेस्ट दिया गया? BCCI के सूत्र ने बता दी अंदर की बात

संजू सैमसन को भारत की T20I टीम से ड्रॉप कर दिया गया है या फिर उन्हें रेस्ट दिया गया है? यह एक बड़ा सवाल सभी के सामने है, क्योंकि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमिटी ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारत की टी20 टीम का चयन किया है। इस टीम में विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम नहीं है। बीसीसीआई ने जो मीडिया रिलीज जारी की है और अपनी बेवसाइट पर जो जानकारी शेयर की है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। हालांकि, ड्रॉप करने के बात तो बोर्ड कभी किसी के लिए लिखता नहीं है, लेकिन रेस्ट नहीं देने की बात नहीं सामने आने से फैंस को लग रहा है कि सैमसन को ड्रॉप किया गया है। हालांकि, शायद ये अधूरा सच है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन का नाम जिम्बाब्वे में 23 से 26 जुलाई तक खेली जाने वाली 3 मैचों की टी20आई सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल नहीं है। उनकी जगह ओपनर और विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को पहली बार टी20आई टीम में पिक गया है, जो उसी टीम के लिए आईपीएल खेलते हैं, जिससे कप्तान श्रेयस अय्यर आते हैं। संजू सैमसन का नाम इस टीम में नहीं होने से हर कोई उनको लेकर यही कह रहा है कि वे ड्रॉप किए गए हैं, क्योंकि टी20 विश्व कप के बाद उन्हें सिर्फ 3 मौके मिले और परफॉर्म नहीं करने पर वैभव सूर्यवंशी को मौका दे दिया गया।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टी-20 टीम का ऐलान, संजू सैमसन बाहर, वैभव शामिल

सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया

एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सैमसन को ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रेस्ट दिया गया है, जिस तरह अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को आराम दिया गया है। हालांकि, यह बात बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर टीम सिलेक्शन में नहीं बताई है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "सिलेक्टर्स युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहते थे और इसीलिए आप अशोक शर्मा, यश ठाकुर और मयंक यादव जैसे युवा पेसरों को मौका देते हुए देखेंगे। पेसरों का एक अच्छा पूल है, जिसे सिलेक्शन कमिटी बनाना चाहती है। जहां तक ​​संजू की बात है, उन्हें अक्षर और अर्शदीप की तरह आराम दिया गया है।"

ये भी पढ़ें:भारत की T20 टीम में 4 नए खिलाड़ियों को मिली जगह, होलसेल में हुए हैं बदलाव

सैमसन को रेस्ट दिए जाने के बात फैंस को इसलिए भी नहीं पच रही है, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा के अलावा ओपनर अभिषेक शर्मा भी वहां हैं। हालांकि, इंडियन बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि चयन समिति आमतौर पर ऐसे छोटे टूर के लिए फ्रिंज प्लेयर्स को ट्राई करना पसंद करती हैं। पहले भी, जिम्बाब्वे टूर पर कई इंडियन प्लेयर्स ने डेब्यू किया है। अजीत अगरकर एंड कंपनी श्रेयस अय्यर को आराम नहीं दे सकती थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कैप्टन का पद संभाला है और वे तिलक वर्मा को भी ज्यादा मौके देना चाहते हैं, जो अभी भी वाइस-कैप्टन हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Sanju Samson BCCI Team India
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।