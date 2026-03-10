उसने मुझे विव रिचर्ड्स और महेला जयवर्धने की याद दिला दी; सुनील गावस्कर ने किसके लिए कहा?
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो संजू सैमसन की तारीफ में बड़ी बात कह दी है। वह दाएं हाथ के इस बल्लेबाज से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने कहा है कि संजू ने उन्हें विवियन रिचर्ड्स और महेला जयवर्धने की याद दिला दी है।
संजू सैमसन की टी20 विश्व कप में भारत के प्लेइंग इलेवन तक में जगह पक्की नहीं लग रही थी लेकिन अब उनका नाम हर क्रिकेटप्रेमी की जुबान पर है। वह सिर्फ 5 ही मैच खेले लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' वाले मुकाबले में उन्होंने नाबाद 97 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन की धाकड़ पारी खेली। उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 89 रनों की धुआंधार पारी खेली। 3 लगातार मैचों में अर्धशतक। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शतक। वह भारत की तरफ से किसी एक टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए।
संजू सैमसन के इसी धाकड़ खेल के कायल लिटल मास्टर सुनील गावस्कर हो चुके हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स्टार के अपने कॉलम में लिखा, 'क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी की शुद्धता आमतौर पर एक गुण होती है औऱ कभी-कभार 50 ओवर के खेल में भी ऐसा होता है लेकिन खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में तो मुश्किल से ही कभी होता है। सैमसन ने अपनी सभी तीनों अर्धशतकीय पारियों में क्लासिकल क्रिकेट शॉट ही खेले। हाल के समय की कुछ सबसे बेहतरीन पुल और हुक खेले। जोफ्रा आर्चर की खतरनाक स्पीड के खिलाफ उनका पुल मुझे विव रिचर्ड्स की याद दिलाता है। हालांकि उनकी ज्यादातर बल्लेबाजी श्रीलंका के स्टाइलिस्ट महेला जयवर्धने जैसी थी।'
सुनील गावस्कर ने आगे लिखा, 'संजू सैमसन इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि कैसे एक पारी से फॉर्म बदल सकती है। वह तो टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में बुरी फॉर्म की वजह से टूर्नामेंट की शुरुआत में कही कहीं सीन में ही नहीं थे। रिंकू सिंह के पिता की तबीयत खराब हुई निधन से पहले और वह उन्हें देखने के लिए चले गए। जब तक वह लौटते, टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि उन्हें न खिलाना ही बेहतर है और सैमसन को वापस लाने का फैसला हुआ। इसका मतलब था कि एक बार फिर टॉप बैटिंग ऑर्डर में राइन और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन। यहां तक कि अभिषेक शर्मा भी लड़खड़ा गए लेकिन सैमसन ने मौके को लपका और तीन नायाब पारियां खेली जो आने वाले वर्षों तक याद की जाएंगी।'
