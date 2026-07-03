संजू सैमसन के विदेशी टूर के आंकड़े हैं चौकाने वाले, पिछली 10 पारियों में 5 बार नहीं खुला खाता
अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन विदेशी सरजमीं पर पिछले दो साल से काफी संघर्ष कर रहे हैं। वह अपनी पिछली 10 पारियों में पांच बार जीरो पर आउट हुए हैं।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों में शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन लौट जा रहे हैं, जिससे टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली रही। संजू मौजूदा टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं और इस वजह से उनपर बेहतर प्रदर्शन का दबाव होगा। क्योंकि बतौर सलामी बल्लेबाज कई खिलाड़ी मौके के इंतजार में हैं। वहीं सैमसन का विदेशी सरजमीं पर रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है। पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें तो उन्होंने शतक लगाया है या फिर सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं।
सैमसन के लिए मुश्किलें बढ़ीं
इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में संजू सैमसन को अपनी जगह बचानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पिछले तीन टी20 मैचों में वह बहुत जल्दी पवेलियन लौटे हैं। सीनियर बल्लेबाज सैमसन ने विदेशी सरजमीं पर अपनी पिछली 10 पारियों में दो बार शतक लगाया है लेकिन इसके अलावा वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं। वह इस दौरान पांच बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अन्य खिलाड़ियों की तरफ देख सकता है। उनको आगे के मैचों में हर हाल में रन बनाने होंगे। सैमसन अगर कुछ मैचों में बड़ा स्कोर नहीं बनाते हैं तो टी20 विश्व कप का शानदार प्रदर्शन भी टीम में उनकी जगह की गारंटी नहीं हो सकता।
विदेशी सरजमीं पर सैमसन
संजू सैमसन ने विदेशी सरजमीं पर 30 मैचों में 542 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109 है, जोकि उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। 2024 में उन्होंने विदेश में सबसे ज्यादा मैच खेले थे, जहां उन्होंने 9 मैचों में 286 रन बनाए थे। हालांकि उनके हालिया प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दो मैच की टी20 सीरीज में पांच रन ही बनाए। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 65 मैचों में 1405 रन बनाए हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में तीन शतक लगाए हैं।
उनके सलामी जोड़ीदार अभिषेक शर्मा अच्छी लय में हैं। उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेली, जिसके कारण संजू सैमसन पर दबाव बढ़ा है। संजू भारत के लिए सिर्फ एकमात्र फॉर्मेट में खेल रहे हैं। बारिश के कारण रद्द हुए पहले मैच में सैमसन ने सात गेंद में एक रन बनाया था। भारतीय टीम को हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हर हाल में जीत हासिल करना चाहेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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