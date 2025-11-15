IPL रिटेंशन 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की देखें लिस्ट; सैमसन-जडेजा समेत इन 8 प्लेयर्स को मिली नई टीम

संक्षेप: बीसीसीआई ने उन 8 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है जिन्हें आईपीएल रिटेंशन 2026 से पहले ट्रेड किया गया है। इनमें सबसे बड़ी ट्रेड संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की है। इनके अलावा मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर को भी नई टीम मिली है।

आईपीएल रिटेंशन 2026 का आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे तक सभी टीमों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आ जाएगी। इससे पहले बीसीसीआई ने उन 8 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है जिन्हें आईपीएल रिटेंशन 2026 से पहले ट्रेड किया गया है। इनमें सबसे बड़ी ट्रेड संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की है। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के तो रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य खिलाड़ियों में से एक थे, मगर अगले सीजन यह दोनों खिलाड़ी नई टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन पीली जर्सी में सीएसके के लिए तो जडेजा राजस्थान के लिए खेलेंगे। इनके अलावा मोहम्मद शमी, नीतिश राणा और अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को भी नई टीमें मिली है। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं-

रवींद्र जडेजा वरिष्ठ ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा एक सफल ट्रेड के बाद आगामी आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएसके के लिए 12 सीज़न खेल चुके जडेजा लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 250 से ज़्यादा मैच खेले हैं। ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, उनकी लीग फ़ीस 18 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है।

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन अब अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की लीग फ़ीस पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रतिनिधित्व करेंगे। लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं। सीएसके उनके करियर की सिर्फ़ तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी। 2013 में आईपीएल में पदार्पण करने के बाद से, इस सीनियर खिलाड़ी ने दो सीज़न—2016 और 2017—को छोड़कर सभी सीज़न में आरआर का प्रतिनिधित्व किया है, जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था।

सैम करन इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन एक सफल ट्रेड के बाद अपनी मौजूदा लीग फीस 2.4 करोड़ रुपये पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से राजस्थान रॉयल्स (RR) में शामिल हो जाएँगे। 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 64 आईपीएल मैच खेले हैं और RR उनकी तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी। इससे पहले वे 2019, 2023 और 2024 में पंजाब किंग्स और अन्य सीज़न में CSK का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

मोहम्मद शमी अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से सफल ट्रेड के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलेंगे। आईपीएल 2025 सीज़न से पहले SRH के लिए 10 करोड़ रुपये में दूसरे सबसे महंगे अधिग्रहण शमी, अपनी मौजूदा फीस पर LSG में शामिल होंगे।

यह वरिष्ठ तेज़ गेंदबाज़ 2013 में पदार्पण के बाद से पाँच फ़्रैंचाइज़ियों के लिए 119 आईपीएल मैच खेल चुके हैं और अपने साथ अपार अनुभव लेकर आए हैं। SRH में शामिल होने से पहले, शमी गुजरात टाइटन्स टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे और उन्होंने 2023 में 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी। हालाँकि वह चोट के कारण 2024 सीज़न से चूक गए, लेकिन उन्होंने 2023 में भी उतना ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया और GT की खिताबी जीत में 20 विकेट लिए।

मयंक मार्कंडे लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सफल ट्रेड के बाद अपनी पूर्व फ़्रैंचाइजी, मुंबई इंडियंस (MI) में वापसी करेंगे। केकेआर द्वारा 30 लाख रुपये की फीस पर खरीदे गए मार्कंडे अपनी मौजूदा फीस पर मुंबई इंडियंस में शामिल होंगे।

मार्कंडे ने अपना आईपीएल करियर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू किया था और 2018, 2019 और 2022 में इस फ्रैंचाइज़ी का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद वे 2021 में राजस्थान रॉयल्स और 2023 और 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले। उन्होंने 37 आईपीएल मैचों में 37 विकेट लिए हैं।

अर्जुन तेंदुलकर बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से सफल ट्रांसफर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्जुन अपनी मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर LSG में शामिल होंगे। 2021 की आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस द्वारा पहली बार चुने गए मार्कंडे ने 2023 में इस फ्रैंचाइज़ी के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था।

नितीश राणा बाएं हाथ के बल्लेबाज नितीश राणा अब राजस्थान रॉयल्स (RR) से ट्रेड के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह अपनी मौजूदा 4.2 करोड़ रुपये की फीस पर बने रहेंगे, जिस पर आरआर ने टाटा आईपीएल 2025 सीज़न से पहले नीलामी में बोली लगाई थी। राणा, जिन्होंने 100 से ज़्यादा मैच खेले हैं, ने 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की थी, जब श्रेयस अय्यर चोट के कारण बाहर हो गए थे।