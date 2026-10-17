न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी पर संजू सैमसन खुलकर बोले, कहा- सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस का समय मिलेगा
भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा है कि न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए तैयारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। भारत 22 अक्टूबर से टी20 सीरीज खेलेगा।
भारतीय टीम का आगामी दौरा न्यूजीलैड के खिलाफ है। जिसके लिए शुक्रवार को भारतीय चयन समिति ने वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान किया। इससे पहले टी20 टीम का ऐलान हो गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। हालांकि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का मानना है कि बिजी शेड्यूल के कारण आगामी सीरीज के लिए प्रैक्टिस करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय टीम मंगलवार को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अनुभव को ज्यादा महत्व दिया है।
सिर्फ एक दिन का बैटिंग प्रैक्टिस
संजू सैमसन ने पांचवें मैच से पहले ब्रॉडकास्टर से न्यूजीलैंड की तैयारी के बारे में कहा, ''ईमानदारी से कहूं, इन दिनों जिस तरह से शेड्यूल बना हुआ है, आपको तैयारी के लिए प्रैक्टिस करने का ज्यादा समय नहीं मिलता। यहीं पर आपका अनुभव काम आता है। आप अच्छी मानसिक स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं और जितना भी समय मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। हमारे पास सिर्फ एक दिन का बैटिंग प्रैक्टिस है। हम 20 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 21 को प्रैक्टिस करेंगे और 22 को मैच खेलेंगे। इसलिए हम यहां जो अच्छी चीजें करते आए हैं, उन्हें आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। वहां की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम पिच का आकलन करने के लिए दो या तीन गेंदें लेंगे। हमने अनुभव से जो सीखा है, उसका इस्तेमाल करेंगे और परिस्थितियों का सम्मान करते हुए खेलेंगे।''
अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की मंगलवार को राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई जब उन्हें करीब चार साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने के अंत में होने वाली पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए टीम में चुना गया।
भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा जबकि दूसरा मुकाबला भी इसी शहर में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होगा जबकि चौथा और पांचवां मैच क्रमश: 30 अक्टूबर और एक नवंबर को ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे। टी20 सीरीज के बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की एकदिवसीय सीरीज और दो टेस्ट मैच भी खेलेगा।
भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम:
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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