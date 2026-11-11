संजू सैमसन बने टी20 टीम के कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की मिली कमान
विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को आगमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए केरल की टीम का कप्तान बनाया गया है। केरल अपना मैच मध्यप्रदेश के खिलाफ खेलेगा।
स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन घरेलू टूर्नामेंट में एक बार फिर कप्तानी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। केरल ने उन्हें आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम का कप्तान बनाया है। सैमसन को केरल की 18 सदस्यीय टीम की कमान सौंपी गई है। टूर्नामेंट की शुरुआच 24 नवंबर से होने वाली है। जनवरी के बाद से केरल के लिए संजू पहली बार मैदान पर उतरेंगे। उन्होंने टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ पिछला मैच खेला था। इसके बाद वह मार्च में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे, जहां पर उन्होंने नॉकआउोट में कुछ बेहतरीन पारियां भी खेली थी।
सैमसन को फिर मिली कमान
संजू सैमसन हाल ही में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे, जहां पर भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। सैमसन हाल ही में भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज का भी हिस्सा रहे थे, जोकि भारत ने 3-2 से जीती। केरल की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत मोहाली के पीसीए स्टेडियम में मध्य प्रदेश के खिलाफ करेगी। दोनों टीमें ग्रुप सी का हिस्सा हैं, जिसमें आंध्र, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और त्रिपुरा भी शामिल हैं।
संजू सैमसन ने पिछले सीजन भी टीम का नेतृत्व किया था लेकिन टीम एलीट ग्रुप ए में चौथे स्थान तक ही पहुंच सकी और अगले चरण में हिस्सा नहीं ले सकी। हालांकि संजू ने इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 6 पारियों में 233 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 137.86 का रहा। वह पिछले सीजन केरल के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' संजू सैमसन ने हाल ही में आईसीसी द्वारा ताजा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में छह स्थानों की छलांग लगाई थी और टॉप 20 में जगह बनाई थी। टीम में रेड-बॉल कप्तान विष्णु विनोद और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल हैं। अनुभवी स्पिनर जलज सक्सेना को भी चुना गया है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी अभियान से पहले टीम में वापसी की थी।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए केरल की टीम
संजू वी सैमसन (कप्तान) (विकेट कीपर), रोहन एस कुन्नुमल, मोहम्मद अजहरुद्दीन (विकेट कीपर), अहमद इमरान, गोविंद देव डी पाई, कृष्ण देवन आर जे, विष्णु विनोद (विकेट कीपर), सलमान निजार, अखिल स्कारिया, निखिल एम, विग्नेश पुथुर, जलज सक्सेना, बीजू नारायणन एन, कार्तिक बी नायर, शराफुद्दीन एनएम, वैसाख चंद्रन, आसिफ के एम, निधीश एम डी
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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