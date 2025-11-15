संजू सैमसन, एमएस धोनी या ऋतुराज गायकवाड़; CSK ने बताया IPL 2026 में कौन करेगा कप्तानी?

संक्षेप: आईपीएल रिटेंशन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आगामी सीजन के लिए अपने कप्तान के नाम का खुलासा किया है। पांच बार की चैंपियन सीएसके पिछले सीजन में अंक तालिका में सबसे फिसड्डी थी।

आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया जबकि रवींद्र जडेजा और सैम करन का ट्रेड किया। सीएसके ने जडेजा और करन के बदले राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से विकेटकीपर संजू सैमसन को लिया है। सैमसन 18 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़े हैं। वह आरआर के कप्तान थे। ऐसे में अटकलें लगने लगीं कि सैमसन को चेन्नई की कमान सौंपी जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यह भी कहा कि सैमसन ने नेतृत्व की भूमिका के बारे में आश्वासन मिलने के बाद ही सीएसके में जाने पर सहमति जताई होगी।

हालांकि, सीएसके ने रिटेंशन के बाद आगामी सीजन के लिए अपने कप्तान के नाम का खुलासा कर दिया है। सैमसन या एमएस धोनी नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2026 में सीएसके की कप्तानी करेंगे। सीएसके ने शनिवार को एक सोशल पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। गायकवाड़ को आईपीएल 2024 में सीएसके का कप्तान नियुक्त किया गया था। सीएसके तब प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई गई थी और अंक तालिाक में पांचवें पायदान पर रही। वहीं, गायकवाड़ को आईपीएल 2025 में बीच सीजन में चोटिल होने के कारण बाहर होना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में धोनी ने फिर से कप्तानी की। हालांकि, सीएसके का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम सीजन में चार मैच जीतकर तालिका में सबसे फिसड्डी रही।