Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sanju Samson MS Dhoni or Ruturaj Gaikwad CSK reveals who will captain in IPL 2026
संजू सैमसन, एमएस धोनी या ऋतुराज गायकवाड़; CSK ने बताया IPL 2026 में कौन करेगा कप्तानी?

संजू सैमसन, एमएस धोनी या ऋतुराज गायकवाड़; CSK ने बताया IPL 2026 में कौन करेगा कप्तानी?

संक्षेप: आईपीएल रिटेंशन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आगामी सीजन के लिए अपने कप्तान के नाम का खुलासा किया है। पांच बार की चैंपियन सीएसके पिछले सीजन में अंक तालिका में सबसे फिसड्डी थी।

Sat, 15 Nov 2025 09:16 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया जबकि रवींद्र जडेजा और सैम करन का ट्रेड किया। सीएसके ने जडेजा और करन के बदले राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से विकेटकीपर संजू सैमसन को लिया है। सैमसन 18 करोड़ रुपये में सीएसके से जुड़े हैं। वह आरआर के कप्तान थे। ऐसे में अटकलें लगने लगीं कि सैमसन को चेन्नई की कमान सौंपी जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यह भी कहा कि सैमसन ने नेतृत्व की भूमिका के बारे में आश्वासन मिलने के बाद ही सीएसके में जाने पर सहमति जताई होगी।

हालांकि, सीएसके ने रिटेंशन के बाद आगामी सीजन के लिए अपने कप्तान के नाम का खुलासा कर दिया है। सैमसन या एमएस धोनी नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2026 में सीएसके की कप्तानी करेंगे। सीएसके ने शनिवार को एक सोशल पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। गायकवाड़ को आईपीएल 2024 में सीएसके का कप्तान नियुक्त किया गया था। सीएसके तब प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई गई थी और अंक तालिाक में पांचवें पायदान पर रही। वहीं, गायकवाड़ को आईपीएल 2025 में बीच सीजन में चोटिल होने के कारण बाहर होना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में धोनी ने फिर से कप्तानी की। हालांकि, सीएसके का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम सीजन में चार मैच जीतकर तालिका में सबसे फिसड्डी रही।

गायकवाड़ पिछले कुछ सालों में सीएसके के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने 2020 में आईपीएल डेब्यू के के बाद 71 मैचों में 40.35 की औसत और 137.47 के स्ट्राइक रेट से 2502 रन बनाए हैं। गायकवाड़ ने अब तक 19 आईपीएल मैचों में सीएसके की कप्तानी की है। उन्होंने इस दौरान 8 मैच जीते और 11 में हार का सामना किया। गायकवाड़ आगामी सीजन में अब बल्ले के साथ-साथ कप्तानी से भी प्रभावित करने की फिराक में होंगे। सीएसके पिछले सीजन की खामियों को ध्यान में रखते हुए मिनी ऑक्शन में नए सिरे से टीम तैयार करना चाहेगी। ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
