Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sanju Samson may axed from Team India Playing XI if he failed in last 2 games vs New Zealand Tilak Varma Fit Ishan Hit
T20 WC से पहले संजू सैमसन का कट सकता है टीम इंडिया से पत्ता, जगह बचने के हैं अब सिर्फ 2 मौके

T20 WC से पहले संजू सैमसन का कट सकता है टीम इंडिया से पत्ता, जगह बचने के हैं अब सिर्फ 2 मौके

संक्षेप:

संजू सैमसन का टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट सकता है। इस ओपनर के पास जगह बचने के अब सिर्फ दो मौके बचे हैं। इन मौकों को अगर सैमसन ने नहीं भुनाया तो फिर उनका प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप होना तय लग रहा है।

Jan 26, 2026 07:51 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 के लिए सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल को इसलिए ड्रॉप किया था, क्योंकि वे ओपनर के तौर पर रन नहीं बना पा रहे थे। सिलेक्टर्स ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा कायम रखा और कॉम्बिनेशन का हवाला देकर गिल को बाहर कर दिया। उनकी जगह ईशान किशन को सिलेक्शन कमिटी लेकर आई, जो बैकअप ओपनर और बैकअप विकेटकीपर का ऑप्शन थे। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में परिस्थितियां अलग बन गईं और ऐसे में सैमसन की जगह पर संकट छा गया।

दरअसल, तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के पहले तीन मैचों से बाहर हो गए। ऐसे में नंबर 3 पर ईशान किशन को मौका दिया गया, जो कि टी20 विश्व कप के लिए भी चुने गए हैं। तिलक वर्मा की जगह टीम में आए श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ा। उधर, पहले तीन मैचों में संजू सैमसन ओपनर के तौर पर बुरी तरह फेल हुए, जबकि नंबर 3 पर खेलने वाले ईशान किशन ने धमाल मचाया। पहले मैच में वे जरूर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मैच में 76 रनों की पारी उन्होंने खेली और तीसरे मैच में ताबड़तोड़ 28 रन उन्होंने जड़े, जबकि सैमसन कुल 16 रन सीरीज में जोड़ पाए हैं।

संजू सैमसन पहले मैच में 7 गेंदों में 10 रन, दूसरे मैच में 5 गेंदों में 6 रन और तीसरे मैच में खाता तक नहीं खोल पाए। ऐसे में उनकी जगह खतरे में है। हालांकि, अब उनको दो और जीवनदान मिल गए हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट ये सामने आई है कि ईशान किशन आगे भी इस सीरीज में नंबर 3 पर खेलेंगे, क्योंकि तिलक वर्मा फिट हो गए हैं, लेकिन वे सीधे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे। ऐसे में दो और मौके ईशान किशन को नंबर 3 पर और संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर मिलने वाले हैं। अगर सैमसन बाकी बचे दो मैचों में फेल हुए तो फिर टी20 विश्व कप में हमें एक नई जोड़ी मैदान पर देखने को मिल सकती है, जो संभावित तौर पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी होगी, जबकि भारत के टॉप रैंकिंग बैटर्स में शामिल तिलक वर्मा सीधे नंबर 3 पर खेलेंगे।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
