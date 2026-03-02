ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही संजू सैमसन ने टेके घुटने और जोड़े हाथ, भारत की जीत का UNSEEN वीडियो

वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत के बाद बीसीसीआई ने एक अनसीन वीडियो पोस्ट कर फैंस का दिन बना दिया है। इसमें टीम इंडिया के विनिंग मूमेंट के साथ काफी कुछ है। आप भी इस वीडियो को देख खुश हो जाएंगे।

संजू सैमसन की 97 रनों की पारी के दम पर भारत ने रविवार, 1 मार्च को वेस्टइंडीज को ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ में 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में कदम रखा। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 196 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पहले कभी इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं किया था, मगर सैमसन ने अपने करियर की सबसे बेस्ट पारियों में से एक ईडन गार्ड्स पर खेल भारत को जीत दिलाई। भारत की इस जीत पर खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन था, कैसे सबने सैमसन को बधाई दी और ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर संजू ने क्या किया? बीसीसीआई ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है।

वीडियो में सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि संजू सैमसन के विनिंग शॉट लगाते ही डगआउट में मौजूद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं। इसमें रिंकू सिंह भी शामिल है, जिन पर हाल ही में पिता के निधान के चलते दुखों का पहाड़ टूटा है। इसके बाद अभिषेक शर्मा सबसे पहले मैदान पर दौड़ लगाते हैं।

कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम को लीड करते हुए मैदान पर उतरते हैं और सैमसन से मिलते ही उन्हें कैप उतारकर सजदा करते हैं। इसके बाद बाकी खिलाड़ी भी उनसे मिलते हैं।

वीडियो के अंत में देखने को मिलता है कि ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही संजू सैमसन अपनी किट के आगे घुटने टेकते हैं और फिर हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रियादा करते हैं। सैमसन का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखें वीडियो-