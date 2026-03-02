ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही संजू सैमसन ने टेके घुटने और जोड़े हाथ, भारत की जीत का UNSEEN वीडियो
वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत के बाद बीसीसीआई ने एक अनसीन वीडियो पोस्ट कर फैंस का दिन बना दिया है। इसमें टीम इंडिया के विनिंग मूमेंट के साथ काफी कुछ है। आप भी इस वीडियो को देख खुश हो जाएंगे।
संजू सैमसन की 97 रनों की पारी के दम पर भारत ने रविवार, 1 मार्च को वेस्टइंडीज को ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ में 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में कदम रखा। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 196 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पहले कभी इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं किया था, मगर सैमसन ने अपने करियर की सबसे बेस्ट पारियों में से एक ईडन गार्ड्स पर खेल भारत को जीत दिलाई। भारत की इस जीत पर खिलाड़ियों का क्या रिएक्शन था, कैसे सबने सैमसन को बधाई दी और ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर संजू ने क्या किया? बीसीसीआई ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है।
वीडियो में सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि संजू सैमसन के विनिंग शॉट लगाते ही डगआउट में मौजूद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठते हैं। इसमें रिंकू सिंह भी शामिल है, जिन पर हाल ही में पिता के निधान के चलते दुखों का पहाड़ टूटा है। इसके बाद अभिषेक शर्मा सबसे पहले मैदान पर दौड़ लगाते हैं।
कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम को लीड करते हुए मैदान पर उतरते हैं और सैमसन से मिलते ही उन्हें कैप उतारकर सजदा करते हैं। इसके बाद बाकी खिलाड़ी भी उनसे मिलते हैं।
वीडियो के अंत में देखने को मिलता है कि ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही संजू सैमसन अपनी किट के आगे घुटने टेकते हैं और फिर हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रियादा करते हैं। सैमसन का यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखें वीडियो-
संजू सैमसन ने मैच के बाद कहा, “मुझे लगता है कि पिछले गेम में हम पहले बैटिंग कर रहे थे, तो सब कुछ बहुत बड़ा स्कोर बनाने के बारे में था। तो मैं पहली बॉल से ही बड़ा स्कोर बनाना चाहता था। लेकिन यह गेम बिल्कुल अलग था। मुझे लगता है कि जैसे ही मैं थोड़ा और ऊपर जाना चाहता था, हम विकेट खो रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक पार्टनरशिप बनाना चाहता था, अपने प्रोसेस पर फोकस करते रहना चाहता था। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ऐसा कुछ खास कर पाऊंगा, लेकिन मैं बस अपने रोल पर फोकस कर रहा था और एक बार में एक ही बॉल पर ध्यान दे रहा था और बहुत आभारी हूं। मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें