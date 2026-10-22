संजू सैमसन ने 8वीं बार बनाया 50+ स्कोर , विराट कोहली के रिकॉर्ड की कर सकते हैं बराबरी
संजू सैमसन ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 33 गेंद में 67 रन बनाए। इसके साथ ही वह एक कैलेंडर ईयर में 8 या उससे अधिक बार 50 प्लस स्कोर बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। उनके पास कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दमदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने क्राइस्टचर्च में 23 गेंद में 50 रन पूरे किए। उनकी इस पारी की बदौलत भारत को 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दमदार शुरुआत मिली। हालांकि टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिसके कारण बीच के ओवरों में दबाव में आई थी। इस अर्धशतकीय पारी की मदद से संजू सैमसन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वह एक कैलेंडर ईयर में 8 या उससे अधिक बार 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक स्कोर
पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2022 में 11 बार पचास से अधिक का स्कोर बनाया था। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 2022 में ये कारनामा किया था। कोहली ने 9 बार 50 से अधिक स्कोर बनाए थे। संजू सैमसन न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। संजू सैमसन ने 2026 में कैलेंडर ईयर में 8वीं बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है। अभिषेक शर्मा ने 9 और ईशान किशन ने 2026 में आठ बार ये कारनामा किया है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में बनाए 67 रन
ग्लेन फिलिप्स के नाबाद 82 रन और फिन एलेन के 45 रन की मदद से न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में चार विकेट पर 225 रन बनाए। फिलिप्स ने 40 गेंद में नाबाद 82 रन बनाये । वहीं बेवोन जैकब्स ने भी 31 रन की पारी खेली। एलेन ने 24 गेंद में 45 रन बनाए। भारत के लिये अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और मयंक यादव ने एक एक विकेट लिया।
इसके जवाब में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी हुई। हालांकि अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे न्यूजीलैंड को वापसी का मौका मिला। अभिषेक ने 12 गेंद में 29 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने 33 गेंद में 67 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए। संजू के अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 42 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 24 रन का योगदान दिया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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