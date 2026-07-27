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वैभव सूर्यवंशी के धमाल मचाते ही संजू सैमसन का आया बयान, कहा- ईश्वर की कृपा से मैंने…

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने के साथ ही संजू सैमसन की जगह को लेकर चर्चा होने लगी थी। ऐसे समय में संजू का बयान सामने आया है। जियोहॉटस्टार को उन्होंने लंबा इंटरव्यू दिया है। पढ़िए संजू ने अपने करियर के भविष्य को लेकर क्या कहा।

Vaibhav Sooryavanshi and Sanju Samson ind vs zim series
वैभव सूर्यवंशी के धमाल के बाद संजू सैसमन ने दिया बयान

जिम्बाब्वे में उधर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता, इधर भारत में चर्चा होने लगी कि संजू सैमसन की वापसी अब भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनकी जगह अब वैभव ने ले ली है। हालांकि, अभिषेक शर्मा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तब भी उन्हें संजू के मुकाबले छूट मिली हुई है और इसका कारण अभिषेक का युवा होना हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी और विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैसमन ने के बीच प्रतिस्पर्धा की चर्चा के बीच ही 31 वर्षीय दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज संजू का बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर बा की है कि मुझे अब कोई इस उम्र में खेलने के बारे में नहीं बता सकता। उन्होंने 2028 विश्व कप को लेकर भी बात करते हुए कहा है कि अगर अच्छा करूंगा और मौका मिलेगा तो खेलूंगा। हालांकि, उनके बयान में एक तरह की संतोष भरी नकारात्मकता साफ झलकती दिखाई दी, जिसमें संजू भविष्य में मिलने वाले मौकों के लिए उत्सुक तो हैं, लेकिन मन ही मन यह भी मान चुके हैं कि अगर मौका नहीं मिलता है तो भी कोई शिकायत नहीं है।

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संजू ने कहा मैं ईश्वर की कृपा से मेरे पास..

जियोहॉटस्टार के साथ एक साक्षात्कार में संजू सैसमन ने अपने भविष्य और बीते हुए समय के बारे में साफ- साफ बात की। उन्होंने टीम इंडिया में चल रही प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करते हुए कहा- "मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश में लगातार प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और मैंने 2026 टी20 विश्व कप से पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं बस खेल का आनंद लेना चाहता हूं। ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं अब 31 साल का हूं और मेरे पास अभी कुछ साल बाकी हैं। इसलिए, मैंने अपनी शर्तों पर खेलने का फैसला किया है। कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि बल्लेबाजी कैसे करनी है या क्या करना है। संजू अपने लिए फैसला करेगा।" उन्होंने आगे कहा "पूरे सम्मान के साथ, मैं खेलूंगा, खेल का आनंद लूंगा, एक अच्छा साथी खिलाड़ी बनूंगा और टीम का समर्थन करूंगा, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। 2024 विश्व कप के बाद मैंने 2026 विश्व कप में खेलने की उम्मीद भी नहीं की थी। एक समय तो मैं 14 या 15 सदस्यीय टीम में भी नहीं था। तो मैं 2028 के लिए कैसे योजना बना सकता हूं? अगर मैं वहां हूं, अगर टीम को मेरी जरूरत है और अगर मैं अच्छा खेल रहा हूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं, तो मैं बहुत आभारी हूं। कोई भी मुझसे यह उपलब्धि नहीं छीन सकता।"

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विश्व कप सेमीफाइनल की मन: स्थिति के बारे में बताया

आंतरिक आत्मविश्वास ने उन्हें 2026 विश्व कप की सबसे कठिन चुनौतियों से पार पाने में मदद की। जब आलोचकों ने वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ उनके पिछले संघर्षों की ओर इशारा किया, तो सैमसन ने उन सभी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सैसमन ने कहा "जब आप भारतीय टीम के लिए रन बनाते हैं, तो आप और भी जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको रन बनाते रहना है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल से पहले, हमारा शीर्ष क्रम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहा था। बहुत से लोग आकर मुझसे कह रहे थे, 'इंग्लैंड है, आर्चर गेंदबाजी कर रहा है, उसने तुम्हें पहले 3-4 बार आउट किया है, ये हुआ वो हुआ।' लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। मैंने कुछ भी जोर से नहीं कहा। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, तो आप घमंडी लगते हैं और यह मेरे विश्वास के खिलाफ है। इसलिए, मैंने चुपचाप इशारा किया, 'हां, देखते हैं।' लेकिन मेरी योजनाएं तैयार थीं। मुझे पता था कि यह संजू सैमसन एक साल पहले वाला संजू सैमसन नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उस पारी के बाद मुझे खुद पर बहुत भरोसा हुआ और मैं अपने आप पर पूरी तरह आश्वस्त था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने देश के लिए यह करने वाला था और कोई इसे रोक नहीं सकता था।"

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आत्मविश्वास में होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होती

सैमसन ने आत्मविश्वास से भरे होने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा "जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपको समय लेने में कोई आपत्ति नहीं होती। मैंने विश्व कप फाइनल में सैंटनर के खिलाफ एक ओवर खेला था जिसमें मुझे चार डॉट बॉल का सामना करना पड़ा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि भले ही मुझे वहां चार डॉट बॉल का सामना करना पड़ा हो, मैं बाद में दूसरे छोर से दो छक्के लगा सकता हूं। मुझे पूरी तरह से स्पष्टता थी।"

ओपनिंग स्लॉट को लेकर चल रही है जंग

बता दें कि सैमसन का आत्मविश्वास भरा यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में सलामी बल्लेबाजों की भरमार है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लंबे समय से टीम की स्थिर जोड़ी रहे हैं, जो आक्रामक और जोखिम भरी खेल शैली में मैच जिताने में माहिर हैं। हालांकि, अभिषेक ने हाल ही में कुछ अति आक्रामक और अपरिपक्व शॉट चयन के बावजूद अपनी कम उम्र के कारण चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन से काफी छूट पाई है। इसी बीच, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में उभरते हुए युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया। वहीं, आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार गेंदबाजों की धुलाई करने वाले प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए चुना गया। विडंबना यह है कि भारत के दो सबसे तकनीकी और मानसिक रूप से परिपक्व सलामी बल्लेबाज, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से पूरी तरह बाहर हैं, जबकि भारतीय सपाट पिचों पर छक्के लगाने का जुनून विदेशी मैदानों पर टीम को पछाड़ देता है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Sanju Samson Vaibhav Suryavanshi
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