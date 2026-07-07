'संजू सैमसन की वजह से अजीत अगरकर सिलेक्टर हैं', पूर्व भारतीय क्रिकेटर का चौंकाने वाला दावा
विकेटीकपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर करने पर सदागोपन रमेश भड़क उठे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की कड़ी आलोचना की है।
विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है। भारत को 23 जुलाई से जिम्बाब्वे दौरे पर तीन टी20 मैच खेलने हैं। सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। सैमसन फिलहाल इंग्लैंड में हैं, जहां पांच मैचों की टी20 सीरीज जारी है। सैमसन के सपोर्ट में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदागोपन रमेश आगे आए हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया है। भारत के लिए 19 टेस्ट और 24 वनडे खेलने वाले रमेश ने कहा कि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर अभी सैमसन की वजह से ही अपने पद पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर सैमसन भारत को वर्ल्ड कप नहीं जिताते तो अगरकर का कार्यकाल नहीं बढ़ता।
'सैमसन को ड्रॉप करना बुरा ट्रीटमेंट'
रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''अगरकर ने सैमसन को ड्रॉप कर दिया लेकिन वह खुद एक्सटेंशन पीरियड में हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म होना था लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जीत ने उनका कार्यकाल बढ़ाने में मदद की। और यह संजू ही थे, जिन्होंने भारत की जीत में एक बड़ा रोल निभाया था। संजू सैमसन की वजह से ही अगरकर अब भी सिलेक्टर हैं। वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने के बाद किसी को तीन मैच के बाद ड्रॉप करना बहुत बुरा ट्रीटमेंट है।'' टी20 वर्ल्ड कप के बाद सैमसन तीन मैचों में सिर्फ 6 रन जोड़ पाए, जिसमें गोल्डन डक शामिल है। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने रिप्लेस किया। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि सैमसन जैसे टीम प्लेयर का और समर्थन किया जाना चाहिए। उन्होंने 31 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज की टी20 वर्ल्ड कप में खेली गई तीन दमदार पारियों का जिक्र किया।
'ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने...'
सैमसन के पास टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन मैचों में सेंचुरी बनाने का मौका था लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी सुपर-8 मैच में नाबाद 97 रन बनाए जबकि इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड के विरुद्ध फाइनल में 89-89 रनों की पारी खेली थी। रमेश ने कहा, ''सेमीफाइनल और फ़ाइनल में सैमसन के पास अपनी सेंचुरी पूरी करने का मौका था। लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में सेल्फिश होकर सोचे बिना वह टीम के लिए खेले और आउट हो गए। ऐसे टीम प्लेयर्स को सबसे पहले सपोर्ट किया जाना चाहिए। वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को तीन बार असफल रहने के बाद टीम से कैसे ड्रॉप किया जा सकता है? उन तीन पारियों में से आयरलैंड में दो में तो पूरी टीम ही फेल हो गई थी। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये तीन पारियों पर गौर किया, वे उनकी पिछली तीन पारियों को भूल गए जिनसे भारत ने वर्ल्ड कप जीता था।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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