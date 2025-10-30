Cricket Logo
पूर्व चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत का संजू सैमसन के लिए छलका दर्द, कहा- चुप रहने के अलावा विकल्प नहीं

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी क्रिस श्रीकांत ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट का सबसे अनलकी (बदनसीब) खिलाड़ी बताया है। उन्होंने कहा है कि संजू सैमसन के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

Thu, 30 Oct 2025 03:12 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन करीब 10 साल से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। हालांकि लगातार टीम के साथ बने रहने के बावजूद उन्हें अन्य खिलाड़ियों की तुलना में कम मौके मिले हैं। कई बार उनको स्क्वॉड में नहीं शामिल करने पर फैंस के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर्स ने सवाल खड़े किए हैं। भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा होने के बावजूद मौकों की कमी झेलने वाले खिलाड़ियों की सूची लंबी है और टीम में मौजूद खिलाड़ी भी इसका शिकार हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सेलेक्शन कमिटी के पूर्व चेयरमैन क्रिस श्रीकांत का मानना ​​है कि संजू सैमसन मौजूदा भारतीय टीम के सबसे अनलकी खिलाड़ी हैं।

भारतीय टीम के भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक संजू को भारतीय टी20 टीम में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। शुभमन गिल के टीम में आने से उन्हें अभिषेक शर्मा का साथ छोड़ना पड़ा और निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा है। सैमसन ने पांचवें स्थान पर तीन बार, तीसरे पर एक और आठवें नंबर पर एक बार बल्लेबाजी की है।

अपने यूट्यूब चैनल पर श्रीकांत ने कहा, ''संजू सैमसन निस्संदेह इस पीढ़ी के सबसे अनलकी (बदनसीब) क्रिकेटरों में से एक हैं। वह बतौर ओपनर शतक लगा रहे हैं लेकिन अब उन्होंने उसे तीन से आठे के बीच में भेज दिया है। अगर उन्हें मौका मिला तो वह उन्हें 11वें नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो संजू जैसे इंसान को जरूर बुरा लगेगा, जिसने टॉप पर इतना अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसके पास चुप रहने और टीम जहां भी उसे बैटिंग करने को कहे, वहीं बैटिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।”

सैमसन ने भारत के लिए सीमित संख्या में ही टी20 और वनडे मैच खेले हैं, लेकिन उनके आंकड़ों से पता चलता है कि जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने प्रभावित किया है। उन्होंने आगे कहा, ''यह सिर्फ प्रदर्शन की बात नहीं है, यह भरोसे और निरंतरता की बात है। अगर संजू जैसे खिलाड़ी को लगातार 15-20 मैच दिए जाएं, तो वह टीम के लिए एक मैच-विनर बन सकता है। लेकिन उसे हमेशा एक 'फिल-इन' खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है।"

