Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sanju Samson is just one innings away from returning to form says Morne Morkel ahead India vs New Zealand 4th T20I Match
बस एक पारी की बात है... खराब फॉर्म के बावजूद संजू सैमसन के साथ खड़ी है टीम इंडिया, कोच का बयान

बस एक पारी की बात है... खराब फॉर्म के बावजूद संजू सैमसन के साथ खड़ी है टीम इंडिया, कोच का बयान

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मंगलवार को संघर्ष कर रहे संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह सलामी बल्लेबाज फॉर्म और आत्मविश्वास हासिल करने से बस एक अच्छी पारी दूर है।

Jan 28, 2026 08:50 am ISTVikash Gaur Bhasha, विशाखापत्तनम
share Share
Follow Us on

संजू सैमसन ने भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन मैचों में रन नहीं बनाए हों, लेकिन टीम मैनेजमेंट चौथे मैच में भी उनका समर्थन करने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम केगेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने मंगलवार को संघर्ष कर रहे संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह सलामी बल्लेबाज फॉर्म और आत्मविश्वास हासिल करने से बस एक अच्छी पारी दूर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सैमसन ने अब तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 16 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 10 रहा है। वहीं, अन्य शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जैसे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबदबा रहा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच की पूर्व संध्या पर मोर्कल ने कहा, ‘‘संजू बस एक पारी दूर हैं, जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा और उनका फॉर्म में वापसी हो जाएगी। हमारे लिए विश्व कप की तैयारी के लिहाज से यह जरूरी है कि खिलाड़ी सही समय पर अपनी फॉर्म हासिल करें। वह अच्छी तरह अभ्यास कर रहे हैं और गेंद को बहुत अच्छे से मार रहे हैं। ’’

हालांकि, यह वैकल्पिक नेट सत्र था, लेकिन सैमसन ने 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास किया। उन्होंने अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक और ‘साइड-आर्म’ गेंदबाज रघु जैसे कई गेंदबाजों का सामना किया। शुरुआती कुछ मिनटों की जद्दोजहद के बाद सैमसन का जाना-पहचाना अंदाज देखने को मिला और उन्होंने गेंदों को एसीए-वीडीसीए स्टेडियम के चारों ओर दूर-दूर तक भेजा।

इसके बाद केरल के इस बल्लेबाज ने नेट्स के किनारे मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ लंबी बातचीत की, जबकि श्रेयस अय्यर अपना अभ्यास जारी रखे हुए थे। दोनों कोच सैमसन को कुछ बातें समझाते दिख रहे थे। वहीं, मोर्कल उनकी फॉर्म को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखे और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा टीम की जीत मायने रखती है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उसके लिए बस समय की बात है कि वह स्कोरबोर्ड पर अपना खाता खोल ले, लेकिन मुख्य बात यह है कि टीम जीत रही है और यही सबसे जरूरी है। इस समय हम इस सीरीज में 3-0 से आगे हैं और लड़के बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। विश्व कप शुरू होने से पहले हमारे पास अभी कुछ मैच और हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि संजू अपनी फॉर्म हासिल कर लेंगे।’’

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Sanju Samson Morne Morkel Team India अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |