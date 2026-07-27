संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी, अभिषेक शर्मा को इतने मौके क्यों? भड़के एक्सपर्ट्स

संजू सैमसन को यूके के खराब दौरे के बाद टीम से बाहर कर दिया गया, वहीं लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे अभिषेक शर्मा को क्यों टीम मैनेजमेंट से इतना सपोर्ट मिल रहा है? एक्सपर्ट्स इससे काफी नाराज हैं।

टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे दौरे पर खूब निराश किया। 3 मैचों की सीरीज में इस लेफ्टी बल्लेबाज ने मात्र 11 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड का दौरा भी उनके लिए कुछ खास नहीं रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में अर्धशतक जड़ने के बाद उन्होंने 43, 10,16 और 3 रन बनाए थे। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 49 रन बनाए, वहीं दूसरे टी20 में वह खाता भी नहीं खोल पाए। पिछले 10 मैचों में अभिषेक शर्मा के बल्ले से सिर्फ एक फिफ्टी निकली है, वहीं दो बार उन्होंने 30 से अधिक रन बनाए हैं। वहीं टी20 वर्ल्ड कप भी उनका कुछ खास नहीं रहा था, 8 पारियों में 2 फिफ्टी के साथ उन्होंने 141 रन बनाए थे।

वहीं संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 5 पारियों में 80 से अधिक की औसत के साथ 321 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के अलावा उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार पारियां खेल भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।

सैमसन को आयरलैंड के खिलाफ 2 और इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच खेलने का मौका मिला। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 5,0 तो इंग्लैंड के खिलाफ 1,27 रन बनाए। इसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर टीम से ड्रॉप कर दिया गया।

वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद माना जा रहा है कि अब संजू सैमसन की टीम में वापसी भी मुश्किल है।

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच भेदभाव से एक्सपर्ट्स नाराज श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “सैमसन वर्ल्ड कप के MVP थे। उन्हें मौका क्यों नहीं मिलता, और अभिषेक को ऐसे मौके मिलते हैं? यह बहुत सही सवाल है। अभिषेक को ज्यादा मौके मिल रहे हैं; तो सैमसन को क्यों नहीं? ऐसा एक खिलाड़ी के साथ क्यों हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं?”

हालांकि, श्रीकांत को लगता है कि सैमसन को रन बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, उन्होंने इस अनुभवी खिलाड़ी से बीच में अपना समय लेने की अपील की क्योंकि अगर वह डीप बैटिंग करते हैं तो वह आसानी से अपने स्ट्राइक रेट की भरपाई कर सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा करेंगे। उन्हें रन बनाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। या दूसरा तरीका शायद कुछ गेंदों के लिए शांत हो जाना है। वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो हमेशा भरपाई कर सकता है। आप कुछ समय के लिए 100 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और फिर इसे 200 तक ले जाते हैं, बजाय इसके कि इसे गंवा दें।"

वहीं हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा, “वर्ल्ड कप से पहले, संजू सैमसन ने पांच मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह खो दी। फिर उन्होंने वापसी की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उसी टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने कितने रन बनाए?

UK सीरीज में, एक फिफ्टी के अलावा, कोई स्कोर नहीं था। 20 और 30 भी नहीं, कोई खास स्कोर नहीं। पिछले आठ मैचों में एक फिफ्टी। अगर आप वर्ल्ड कप को शामिल करें, तो पिछले 18 मैचों में तीन हाफ सेंचुरी।

विहारी ने सवाल किया कि खराब फॉर्म के दौरान सैमसन के साथ वैसा ही बर्ताव क्यों नहीं हुआ?

उन्होंने कहा, “सैमसन ने वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले? तीन। और तीनों में फिफ्टी। पांच मैचों में अभिषेक का हाईएस्ट स्कोर 16 है। कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? जब सैमसन की बात आती है, तो वे कहते हैं कि वह इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। लेकिन वह अपने दिन हाई-प्रेशर मैच जिता सकता है।