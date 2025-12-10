संजू सैमसन ग्रेट प्लेयर, हम भाई जैसे; प्रतिस्पर्धा को लेकर और क्या बोले जितेश शर्मा?

संक्षेप: बतौर ओपनर शुरुआत में ही विपक्षी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख देने वाले संजू सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में प्लेइंग इलेवन में भी जगह नहीं मिली। उनकी जगह खेलने वाले जितेश शर्मा ने कहा कि वह महान खिलाड़ी हैं। उनकी मौजूदगी उन्हें खुद का सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है।

बतौर ओपनर शुरुआत में ही विपक्षी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख देने वाले संजू सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में प्लेइंग इलेवन में भी जगह नहीं मिली। अभिषेक शर्मा के साथ सैमसन की ओपनिंग जोड़ी को टी20 की सबसे खतरनाक जोड़ियों में गिना जा सकता था लेकिन एशिया कप के जरिए शुभमन गिल के लिए ये जोड़ी तोड़ दी गई। गिल को ओपनिंग दी गई और 'बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड चीज' का राग गा रहे टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम के साथ खूब प्रयोग किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए टी20 में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मली, उनकी जगह जितेश शर्मा को तरजीह मिली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो टी20 में भी जितेश शर्मा को विकेटकीपिंग के लिए संजू सैमसन के ऊपर तरजीह मिली। ये देखकर साफ है कि टीम मैनेजमेंट को लगता है कि शर्मा की पावर-हिटिंग उन्हें सातवें नंबर या उसके नीचे बल्लेबाजी के लिए मुफीद बनाती है। भारत के पास टी20 में टैलेंट्स की भरमार है। विकेटकीपिंग में संजू सैमसन और जितेश के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ऋषभ पंत जैसे विकेटकीपर को स्क्वाड तक में जगह नहीं मिल रही। लेकिन क्या इस तरह की प्रतिस्पर्धा से ड्रेसिंग रूम का माहौल कहीं नकरात्मक तो नहीं होता? जितेश शर्मा इसे सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि सैमसन की मौजूदगी से तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। मदद मिलती है।

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जितेश शर्मा ने संजू सैमसन को लेकर कहा, 'मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वह टीम में हैं और मैं उनके अंडर हूं। वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं।' शर्मा ने कहा कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों को अपने खेल का स्तर ऊंचा करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वजह से आपका टैलेंट खुलकर बाहर आता है। यह टीम के लिए अच्छी होती है।’

संजू सैमसन की स्क्वाड में मौजूदगी को अपने लिए मददगार बताते हुए जितेश शर्मा ने कहा, 'संजू भाई बाहर हैं और मैं खेल रहा हूं। वह एक ग्रेट प्लेयर हैं- ग्रेट प्लेयर्स में से एक हैं। अगर मुझे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करनी है और कंधे से कंधा मिलाकर खेलना है तो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा।'