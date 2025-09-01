Sanju Samson increased the tension of Shubman Gill with his fourth consecutive fifty plus innings in kcl संजू सैमसन ने लगातार चौथी फिफ्टी प्लस पारी से बढ़ाई शुभमन गिल की टेंशन, Cricket Hindi News - Hindustan
संजू सैमसन ने लगातार चौथी फिफ्टी प्लस पारी से बढ़ाई शुभमन गिल की टेंशन

संजू सैमसन ने जिस तरह से केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से गदर मचाया है, उसे देखकर शुभमन गिल की टेंशन बढ़ गई होगी। सैमसन ने केसीएल में ओपनिंग करते हुए लगातार चौथी बार फिफ्टी प्लस का स्कोर खड़ा किया है। एशिया कप में ओपनिंग के लिए गिल और सैमसन में ही प्रतिस्पर्धा है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 09:31 AM
एशिया कप के लिए शुभमन गिल को उपकप्तान बनाए जाने से किसी खिलाड़ी के प्लेइंग इलेवन में जगह पर खतरा बना है तो वो हैं संजू सैमसन। वह और अभिषेक शर्मा ने खुद को टी20 में भारत के लिए खतरनाक सलामी जोड़ी के तौर पर स्थापित किया है। गिल की लंबे समय बाद टी20 में वापसी से अटकलें लगने लगीं कि उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग में बल्ले से गदर मचाए हुए हैं और एशिया कप के लिए ओपनिंग की दावेदारी को इस कदर मजबूत कर रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करना टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है। वह लीग में लगातार 4 फिफ्टी प्लस की पारी खेल चुके हैं। लीग के दौरान वह जैसे छक्के-चौकों में ही बात कर रहे हैं।

सैमसन ने रविवार को अलेप्पी रिपल्स के खिलाफ अपनी टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए 41 गेंदों में 83 रन की जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 2 चौके जड़े। यह लीग में उनका लगातार चौथा अर्धशतक है।

सैमसन ने जिस अंदाज में छक्कों की बरसात की, उसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक सिक्स तो उन्होंने गेंद की तरफ देखे बिना ही जड़ा है।

अलेप्पी रिपल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन का स्कोर खड़ा किया। अजहरुद्दीन और जलज सक्सेना ने 64 और 71 रन की पारी खेली। इनके अलावा अभिषेक नायर ने 24 रन का योगदान दिया। इन तीनों के अलावा रिपल्स का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया।

जीत के लिए 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोच्चि ब्लू टाइगर्स को संजू सैमसन और विनूप मनोहरन ने शानदार शुरुआत दिलाई। सैमसन की 41 गेंद में 83 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत कोच्चि ब्लू टाइगर्स ने 19वें ओवर में ही 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

सैमसन केरल क्रिकेट लीग के इस सीजन में अब तक 5 पारियों में 186.80 के स्ट्राइक रेट से 368 रन बनाए हैं। उन्होंने लगातार 4 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए हैं। रविवार को 83 रन की पारी से पहले वह 121, 89 और 62 रन की पारी खेल चुके हैं।

