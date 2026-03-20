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‘विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह संजू सैमसन का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं’; IPL 2026 से पहले किसने कही ये बात

Mar 20, 2026 06:13 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान संजू सैमसन इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते दिखाई देंगे। आरआर ने उन्हें सीएसके के साथ रवींद्र जडेजा और सैम कुर्रन के साथ ट्रेड किया था।

‘विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह संजू सैमसन का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं’; IPL 2026 से पहले किसने कही ये बात

जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस कर पाना मुश्किल है, वैसे ही संजू सैमसन का भी रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता…यह बयान राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने IPL 2026 से पहले दिया है। आरआर इस बार नए कप्तान के अंडर खेलने वाला है क्योंकि उन्होंने अपने नियमित कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड किया है। राजस्थान ने सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और सैम कुर्रन को अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि कुर्रन इस सीजन से चोट के चलते बाहर हो सकते हैं। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स का पिछले एक दशक से हिस्सा थे, वहीं पिछले 5 सीजन उन्होंने टीम की कमान संभाली है, जिसमें से एक बार राजस्थान फाइनल तक पहुंचा था।

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सैमसन के जाने से पैदा हुए खालीपन के बारे में बात करते हुए पराग ने कहा कि उनकी जगह लेना उतना ही मुश्किल है, जितना भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों की जगह लेना।

रियान पराग ने जयपुर में प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कहा, "अगर आप संजू भैया की बात करें, तो वह जिस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्हें रिप्लेस करने के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं।"

उन्होंने आगे कहा, “हम शायद किसी ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ सकते हैं जिसके पास वैसी ही काबिलियत हो, या फिर किसी और से उनकी जगह पर बैटिंग करवा सकते हैं। यह कुछ ऐसा ही है, जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह, संजू भैया की जगह भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वह इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं।”

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सैमसन ने बतौर खिलाड़ी और कप्तान राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी योगदान दिया है। हालांकि अब वह सीएसके लिए धमाल मचाना चाहेंगे। हाल ही में भारत ने जो टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है सैमसन उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। सैमसन ने सेमीफाइनल और फाइनल में 89-89 रनों की धमाकेदार पारियां खेली थी, जिसके दम पर भारत चैंपियन बना था।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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