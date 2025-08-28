Sanju Samson has hit 21 sixes and 22 fours in the 3 games as an opener in KCL 2025 for Kochi Blue Tigers संजू सैमसन ने लगातार तीसरे मैच में की तोड़फोड़, अब तक KCL में जड़ चुके हैं 22 चौके और 21 छक्के, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sanju Samson has hit 21 sixes and 22 fours in the 3 games as an opener in KCL 2025 for Kochi Blue Tigers

संजू सैमसन ने लगातार तीसरे मैच में की तोड़फोड़, अब तक KCL में जड़ चुके हैं 22 चौके और 21 छक्के

संजू सैमसन ने केरला क्रिकेट लीग 2025 में लगातार तीसरे मैच में ओपनर के तौर पर तोड़फोड़ की। अब तक KCL में वे 22 चौके और 21 छक्के चार पारियों में जड़ चुके हैं। 21 छक्के पिछली तीन पारियों में उनके बल्ले से आए हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 06:46 PM
संजू सैमसन अगले महीन एशिया कप 2025 खेलने वाले हैं, लेकिन उनकी जगह टीम में पक्की नहीं लग रही। इस बीच उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को हिलाकर रख दिया है। संजू सैमसन ने मिडिल ऑर्डर में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां वे सफल नहीं हुए तो केरल क्रिकेट लीग 2025 के पिछले तीन मैचों में उन्होंने ओपनिंग और गेंदबाजी की जो कुटाई उन्होंने की, उसे देखकर अजीत अगरकर भी अपने फैसले के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे, जो उन्होंने एशिया कप के लिए टीम चुनते वक्त दिया था कि शुभमन गिल नहीं थे, इसलिए सैमसन ओपन कर रहे थे।

दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज की बात करें तो उन्होंने 4 मैचों में अब तक 285 रन बना चुके हैं। इनमें 1 शतक और दो अर्धशतक उनके बल्ले से निकाले हैं। कुल 22 चौके और 21 छक्के वे पिछले 3 मैचों में जड़ चुके हैं। एक मैच में वे मिडिल ऑर्डर में खेले थे, जहां 22 गेंदों में 13 रन बना सके थे। इस पारी में एक भी चौका और छक्का शामिल नहीं था। इसके बाद वे फिर से ओपनिंग पर लौटे और पहले ही मैच में 121 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बाद अगले मैच में 89 रन बनाए और 62 रनों की दमदार पारी खेली।

भले ही ये डोमेस्टिक लीग के आंकडे हैं, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि फॉर्म संजू सैमसन के पास है। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि टी20 एशिया कप 2025 के लिए टीम चुनने से पहले संजू सैमसन पर विचार जरूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, सैमसन ने पिछले 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 3 शतक जड़े हैं, जो दर्शाता है कि वे खतरनाक बल्लेबाज हैं। यही कारण है कि अब शुभमन गिल पर भी दबाव होगा कि वे ओपनर के तौर पर कुछ तूफानी करें अन्यथा, उनका पत्ता टीम से कट सकता है या नंबर 3 पर उनको धकेला जा सकता है।

