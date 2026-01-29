तीनों स्टंप्स खुले छोड़ दिए... सुनील गावस्कर ने खोलकर रख दी संजू सैमसन की बड़ी कमजोरी

तीनों स्टंप्स खुले छोड़ दिए... सुनील गावस्कर ने खोलकर रख दी संजू सैमसन की बड़ी कमजोरी
संजू सैमसन एक बार फिर से अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए। वे चौथे टी20 मैच में क्लीन बोल्ड हो गए। सुनील गावस्कर ने बताया कि सैमसन ने अपनी तीनो स्टंप छोड़ दिए थे और पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था।
संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले तीन मैचों में फेल होने के बाद ओपनर के तौर पर उतरे, लेकिन पहली गेंद का सामना नहीं किया। वे नॉन स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे। ऐसे में संजू सैमसन पर दबाव था कि वे बड़ी पारी खेलें, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इस सीरीज में वे संघर्ष ही करते नजर आ रहे हैं। चौथे मैच में कुछ रन जरूर बनाए, लेकिन फॉर्म हासिल करने के लिए ये काफी नहीं थे। जिस तरह से संजू चौथे मैच में आउट हुए, उससे पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी नाराज हैं।
15 गेंदों में 24 रन संजू सैमसन ने मिचेल सैंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड होने से पहले बनाए। 216 रनों का पीछा भारत को करना था। पहली गेंद पर ही विकेट गिर गया था। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि संजू सैमसन और रिंकू सिंह टीम को आगे ले जाएं, लेकिन संजू बोल्ड हो गए। उनके पैरों में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा। उस समय स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने सैमसन की कमजोरी को पकड़ा और कहा कि उन्होंने स्टंप्स खुले छोड़ रखे थे और पैरों में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था, जिसके कारण वे फिर से सैंटनर के खिलाफ आउट हो गए।
सुनील गावस्कर ने कहा, "मेरा पहला इंप्रेशन यह है कि वहां कोई फुटवर्क नहीं था। पक्का नहीं कि कोई टर्न था भी या नहीं। पहला इंप्रेशन यह था कि वह बस वहां खड़ा होकर जगह बना रहा था और ऑफसाइड में खेलने की कोशिश कर रहा था। जैसा मैंने कहा, पैरों का मूवमेंट बहुत कम था। लेग-स्टंप के बाहर जाने पर, एक बार फिर तीनों स्टंप दिख रहे थे और जब आप चूक गए, तो बॉलर हिट कर देगा और संजू सैमसन के साथ दूसरी बार यही हुआ।" एक तरह से सैमसन अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन ने नंबर 3 पर रन बनाए हैं और वह बैकअप ओपनर और बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टी20 विश्व कप 2026 का हिस्सा हैं।