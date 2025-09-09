Sanju Samson eyes MS Dhoni Huge record as Indian Wicketkeeper Will history change in Asia Cup 2025 संजू सैमसन के निशाने पर एमएस धोनी का धांसू रिकॉर्ड, क्या एशिया कप 2025 में पलटेगा इतिहास?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sanju Samson eyes MS Dhoni Huge record as Indian Wicketkeeper Will history change in Asia Cup 2025

संजू सैमसन के निशाने पर एमएस धोनी का धांसू रिकॉर्ड, क्या एशिया कप 2025 में पलटेगा इतिहास?

एशिया कप 2025 में संजू सैमसन के निशाने पर एमएस धोनी का धांसू रिकॉर्ड होगा। विकेटकीपर संजू को इतिहास पलटने के लिए एशिया कप में 17 सिक्स की जरूरत है। टीम इंडिया बुधवार को टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेगी।

Md.Akram नई दिल्ली, वार्ताTue, 9 Sep 2025 06:57 PM
share Share
Follow Us on
संजू सैमसन के निशाने पर एमएस धोनी का धांसू रिकॉर्ड, क्या एशिया कप 2025 में पलटेगा इतिहास?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेले जाने वाले आगामी एशिया कप 2025 में संजू सैमसन पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के टी20 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकार्ड तोड़ सकते है। हाल ही में संजू सैमसन के ‘नो लुक सिक्स’ की भी काफी चर्चा हुई। जब वह फॉर्म में होते हैं तो उनके बल्ले को रोकना नामुमकिन होता है। उन्होंने केरल लीग में पांच मैचों में 30 छक्के लगाकर साबित कर दिया कि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और एशिया कप में उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखना फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि वे किस नंबर पर खेलने वाले हैं।

संजू इस एशिया कप में धोनी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल धोनी के नाम किसी भारतीय विकेटकीपर के द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 85 मैचों में 52 छ्क्के मारे हैं। उनका ये रिकॉर्ड फिलहाल कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। लेकिन संजू सैमसन इसके बहुत करीब हैं और मजे की बात है कि वो फुल फॉर्म में भी हैं। संजू फिलहाल 36 छक्के जड़ चुके हैं और धोनी से केवल 17 छक्के दूर हैं। ऐसे में बहुत संभावनाएं हैं कि संजू सैमसन एशिया कप में ही धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ दें। संजू के बाद ऋषभ पंत का नंबर है जो 35 छक्कों के दूसरे साथ नंबर पर हैं।

ये भी पढ़ें:सैमसन को मत छेड़ो…शास्त्री ने एशिया कप से ठीक पहले टीम इंडिया की दो ये बड़ी सलाह

भारतीय टीम बुधवार को दुबई में अपना अभियान शुरू करेगी। संजू भी टीम में शामिल हैं और इसीलिए केरल लीग को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अबतक खेले मैचों में ही उनका तूफानी अवतार किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने केरल लीग में केवल पांच मैच में 368 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 30 छक्के शामिल हैं। इसी दौरान उन्होंने चार अर्धशतक और एक शतक भी जड़ा। उनका एक गेंद पर 13 रन बनाना भी काफी चर्चा में रहा था। इसी लीग में संजू का स्ट्राइक रेट 186 रहा था जो काबिल ए तारीफ है। पिछले एक साल में ही संजू ने भारतीय टीम के लिए 12 टी20 मैचों में तीन शतक जड़े हैं। हाल में वह फुल फॉर्म में भी चल रहे हैं और ऐसे में देखना है कि उन्हें किस नंबर पर खेलने भेजा जाता है। साथ ही सभी की निगाहें इसपर रहेंगी कि वह धोनी का सबसे ज्यादा छक्के का रिकार्ड तोड़ पाते हैं या नहीं।

Sanju Samson Ms Dhoni Asia Cup 2025 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |