संजू सैमसन के निशाने पर एमएस धोनी का धांसू रिकॉर्ड, क्या एशिया कप 2025 में पलटेगा इतिहास?

एशिया कप 2025 में संजू सैमसन के निशाने पर एमएस धोनी का धांसू रिकॉर्ड होगा। विकेटकीपर संजू को इतिहास पलटने के लिए एशिया कप में 17 सिक्स की जरूरत है। टीम इंडिया बुधवार को टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेगी।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेले जाने वाले आगामी एशिया कप 2025 में संजू सैमसन पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के टी20 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकार्ड तोड़ सकते है। हाल ही में संजू सैमसन के ‘नो लुक सिक्स’ की भी काफी चर्चा हुई। जब वह फॉर्म में होते हैं तो उनके बल्ले को रोकना नामुमकिन होता है। उन्होंने केरल लीग में पांच मैचों में 30 छक्के लगाकर साबित कर दिया कि वह टी20 अंतरराष्ट्रीय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं और एशिया कप में उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखना फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि वे किस नंबर पर खेलने वाले हैं।

संजू इस एशिया कप में धोनी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल धोनी के नाम किसी भारतीय विकेटकीपर के द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 85 मैचों में 52 छ्क्के मारे हैं। उनका ये रिकॉर्ड फिलहाल कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया। लेकिन संजू सैमसन इसके बहुत करीब हैं और मजे की बात है कि वो फुल फॉर्म में भी हैं। संजू फिलहाल 36 छक्के जड़ चुके हैं और धोनी से केवल 17 छक्के दूर हैं। ऐसे में बहुत संभावनाएं हैं कि संजू सैमसन एशिया कप में ही धोनी का ये रिकॉर्ड तोड़ दें। संजू के बाद ऋषभ पंत का नंबर है जो 35 छक्कों के दूसरे साथ नंबर पर हैं।