Mar 01, 2026 11:57 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
संजू सैमसन वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उनका अवॉर्ड  जीतने के बाद दर्द छलका। विकेटकीपर सैमसन ने ईडन गार्डन्स में नाबाद 97 रनों की पारी खेली।

प्लेयर ऑफ द मैच बनकर संजू सैमसन का छलका दर्द, बोले- मैंने इतने मुकाबले बाहर बैठकर देखे और...

विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर-8 मैच में कमाल कर दिया। सैमसन ने बतौर ओपनर उतरने के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में नाबाद 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 196 का टारगेट चेज करते हुए 50 गेंदों का सामना किया, जिसमें 12 चौके और चार छक्के हैं। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच विकेट से विजयी परचम फहराया और सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। 31 वर्षीय सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप में सफल रन चेज के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। 31 वर्षीय सैमसन ने 2015 में भारत के लिए डेब्यू लेकिन वह अब तक कुल 60 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल सके हैं। उनका करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

संजू सैमसन का कुछ यूं छलका दर्द

प्लेयर ऑफ बनने के बाद सैमसन का बाहर बैठने को लेकर दर्द छलका है। उन्होंने रविवार को वेस्टइंडीज को हराने के बाद कहा, ''यह मेरे लिए पूरी दुनिया के समान है। जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया, देश के लिए खेलने का सपना देखना, मुझे लगता है कि यह वही दिन है, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं करियर में काफी उतार-चढ़ाव से गुजरा हूं। मैं खुद पर शक करता रहा। सोचता रहा कि क्या होगा? क्या मैं यह कर पाऊंगा या नहीं? हालांकि, मैंने विश्वास बनाए रखा और आज भगवान का शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत लंबे समय से यह फॉर्मेट खेल रहा हूं। लगभग 12 साल से आईपीएल और 10 सालों से देश के लिए खेल रहा हूं लेकिन मैंने डगआउट में ज्यादा समय बिताया है। मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों से काफी कुछ सीखा है।''

‘लगभग 100 मैच बाहर बैठकर देखे हैं’

उन्होंने आगे कहा, ''मैंने शायद 50-60 मैच खेले हैं लेकिन लगभग 100 मैच बाहर बैठकर देखे हैं। मैंने उस दौरान देखा कि दिग्गज कैसे मैच फिनिश करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से कैसे अपना गेम बदलते हैं। मैं पार्टनरशिप बनाने पर फोकस कर रहा था। मैं अपने प्रोसेस पर ध्यान दे रहा था। मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसी पारी खेलूंगा। यह मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। दूसरी तरफ, हमेशा एक सवाल होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? यह दिमाग में चलता रहता है। जब यह ख्याल आया तो मैं वर्तमान में रहने की कोशिश कर रहा था बस गेंद को देखा और खुद पर भरोसा किया। गेंद को उसकी मेरिट पर खेलने की कोशिश कर रहा था। आज का दिन काफी अच्छा रहा।'' भारत की 5 मार्च को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत होगी। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

