संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के लिए इमोशनल पोस्ट वायरल, लिखा- इस फ्रैंचाइजी को अपना सब कुछ दिया…

संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हो गए हैं। बीसीसीआई आज यानी शनिवार, 15 नवंबर को आईपीएल रिटेंशन 2026 के आखिरी दिन सभी ट्रेड्स का ऐलान कर दिया है। संजू सैमसन एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हुए हैं, वहीं सीएसके के मुख्य खिलाड़ी रवींद्र जडेजा आरआर में सैम कुर्रन के साथ गए हैं। राजस्थान रॉयल्स से अलग होने के बाद सैमसन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है, जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है।

संजू सैमसन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “'हम यहां बस कुछ ही समय के लिए हैं', इस फ्रैंचाइजी को अपना सब कुछ दिया, बेहतरीन क्रिकेट का आनंद लिया, कुछ जीवन भर के रिश्ते बनाए, फ्रैंचाइजी के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह माना..और जब समय आएगा..मैं आगे बढ़ जाऊंगा..हर चीज के लिए हमेशा आभारी रहूंगा।"

बीसीसीआई ने संजू सैमसन के ट्रेड की जानकीर देते हुए लिखा, राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन अब अपनी मौजूदा 18 करोड़ रुपये की लीग फीस पर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रतिनिधित्व करेंगे। लीग के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं। सीएसके उनके करियर की सिर्फ तीसरी फ्रैंचाइजी होगी। 2013 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से, इस सीनियर खिलाड़ी ने दो सीजन—2016 और 2017—को छोड़कर सभी सीजन में राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया है। 2016-17 में वह दिल्ली के लिए खेले थे।