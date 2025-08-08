Sanju Samson drops a bomb wants to separate from Rajasthan Royals before IPL 2026 2 teams showed interest संजू सैमसन ने फोड़ा बम, IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से होना चाहते हैं अलग; 2 टीमों ने दिखाया इंट्रस्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Sanju Samson drops a bomb wants to separate from Rajasthan Royals before IPL 2026 2 teams showed interest

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 06:00 AM
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने फ्रैंचाइजी को बताया है कि वह आईपीएल 2026 की आगामी नीलामी से पहले रिलीज होना चाहते हैं। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार सैमसन ने आईपीएल 2025 के तुरंत बाद RR के मैनेजमेंट को अपनी इस इच्छा से अवगत करा दिया था। राजस्थान रॉयल्स, जिसकी 2025 सीजन की समीक्षा बैठक जून में हुई थी, ने अभी तक सैमसन को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया है और उन्हें टीम के साथ बने रहने के लिए मनाने का विकल्प अभी भी खुला है। फ्रैंचाइजी के मुख्य मालिक मनोज बडाले ने इस बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। अंतिम निर्णय वह RR के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लेंगे।

अगर राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को रिलीज करने का फैसला करता है, तो वे या तो उन्हें किसी अन्य फ्रैंचाइजी को ट्रेड कर सकते हैं या उन्हें नीलामी में भेज सकते हैं। आईपीएल अनुबंध के अनुसार, ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय फ्रैंचाइजी का होता है। जहां तक ट्रेड की बात है, यह खिलाड़ियों की अदला-बदली या पूरी तरह से नकद सौदा हो सकता है।

30 साल के सैमसन ने पहली बार IPL 2013 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था, वह 2015 तक टीम का हिस्सा रहे थे, इसके बाद 2016 से 2017 तक वह दिल्ली की टीम के साथ जुड़े थे। 2018 में उनकी फिर से राजस्थान की टीम में वापसी हुई थी। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2021 में कप्तान नियुक्त किया था और उनकी अगुवाई में टीम 2008 के बाद पहली बार आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची थी।

सैमसन पिछले साल की मेगा नीलामी से पहले RR द्वारा रिटेन किए गए छह खिलाड़ियों में से एक थे; उनकी कीमत 18 करोड़ रुपए थी। रिटेन किए गए अन्य खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा और शिमरोन हेटमायर थे। सैमसन ने आईपीएल 2025 में साइड स्ट्रेन के कारण RR के 14 मैचों में से केवल नौ मैच खेले, उनकी गैरमौजूदगी में रियान पराग ने टीम की कमान संभाली थी।

मेगा ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को रिटेन करने के बाद राजस्थान अभी भी उन्हें अगले दो सीजन के लिए अपने साथ रख सकता है, लेकिन अपने साथ बनाए रखने के लिए खिलाड़ी और फ्रैंचाइजी दोनों को कुछ मतभेदों को दूर करना होगा। अगर राजस्थान इस खिलाड़ी को रिलीज करने से इनकार करता है, तो सैमसन के पास यहीं रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि आईपीएल के नियमों के तहत यह अधिकार फ्रैंचाइजी को दिया गया है, जिसने इस खिलाड़ी के साथ तीन साल का करार किया है।

संजू सैमसन को ये 2 टीमें करेगी टारगेट

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान खेमे में इस बदलाव को चेन्नई सुपर किंग्स की गहरी दिलचस्पी से देखा जा रहा है, जिन्होंने इस खिलाड़ी को साइन करने में रुचि दिखाई है। आईपीएल के समापन के बाद, सैमसन ने अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट सीजन के दौरान सीएसके प्रबंधन और मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से भी मुलाकात की थी। समझा जाता है कि चेन्नई की टीम सैमसन को नकद व्यापार सौदे के जरिए चेपॉक लाने के विचार के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक अड़चन आ गई है, क्योंकि राजस्थान ने चेन्नई से दो खिलाड़ियों की अदला-बदली को प्राथमिकता दी है। सीएसके की नीति के अनुसार, पांच बार की चैंपियन टीम ने अन्य फ्रैंचाइजियों के साथ खिलाड़ियों का व्यापार किया है। जब उन्होंने 2021 सीजन से पहले राजस्थान से रॉबिन उथप्पा को खरीदा था, तो यह पूरी तरह से नकद सौदा था।

सीएसके के अलावा, ऐसा समझा जाता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, एक फ्रेंचाइजी जो आमतौर पर ट्रांसफर विंडो में सक्रिय रहती है, भी खिलाड़ी में रुचि रखती है क्योंकि उनके पास कोई प्रमुख भारतीय विकेटकीपर नहीं है। लेकिन सैमसन कई कारणों से चेन्नई जाने के इच्छुक हैं। फ्रेंचाइजी ने एक सीजन पहले भी खिलाड़ी को साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन बातचीत कभी आगे नहीं बढ़ पाई।