संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने उसको साफ बता दिया है कि...
संजू सैमसन को भारतीय टीम से और प्लेइंग इलेवन से क्यों ड्रॉप किया गया है? इसके बारे में हेड कोच गौतम गंभीर ने बता दिया है। एक तरह से गौतम गंभीर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।
टीम इंडिया को पहले आयरलैंड और अब इंग्लैंड में हार का सामना करना पड़ा है। पांच में से टीम चार मैच यूके के दौरे पर हार चुकी है। एक मैच बेनतीजा रहा है। तीन मैचों के बाद तो टी20 विश्व कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया। हालांकि, इससे टीम का नतीजा नहीं बदला। सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी टीम में जगह नहीं दी गई है। सैमसन को लेकर अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी बता दिया कि आखिरकार उनके साथ मसला क्या है और उन्हें इसकी स्पष्टता दे दी है, जिसकी जानकारी वह मीडिया में नहीं देना चाहते।
गौतम गंभीर ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमसन को लेकर कहा, “पहली बात यह है कि संजू सैमसन को जिस क्लैरिटी (स्पष्टता) की जरूरत थी, वह मेरी तरफ से उन्हें दे दी गई है। यह पूरी तरह से खिलाड़ी और हेड कोच के बीच की बातचीत है। यह बातचीत बाहर तो बताएंगे नहीं। जहां तक क्लैरिटी की बात है तो संजू के बारे में, हम बहुत क्लियर हैं। उन्होंने भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में जो किया है, वह शानदार रहा है और कभी-कभी आपको किसी खास खिलाड़ी का फॉर्म देखना होता है।"
सैमसन वापसी भी कर सकते हैं- गंभीर
उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकता और इससे भी जरूरी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रिजल्ट्स मैटर करते हैं, जो भी हमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हैं, हम उसी प्लेइंग 11 के साथ खेलते हैं और मैं हमेशा से इस बात में बहुत यकीन रखता हूं कि हर किसी को अपनी जगह बनानी होती है, हर किसी को इंडिया के लिए खेलने का हक हासिल करना होता है।"
हम परिस्थितियों का अंदाजा नहीं लगा पाए- गंभीर
हेड कोच गंभीर ने यह भी माना कि टीम इंडिया परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर पाई, तभी टीम लगातार हारी है। उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से हमने अच्छी तरह अडैप्ट नहीं किया। सच्चाई यही है। चाहे वह आयरलैंड हो या इंग्लैंड, तभी हमारे सामने यह नतीजे हैं। अगर हमने अच्छी तरह अडैप्ट किया होता और अगर हम अच्छी क्रिकेट खेले होते तो हम चार मैच नहीं हारते।" आयरलैंड में भारत सीरीज 2-0 से हार गया था और अब इंग्लैंड की सीरीज भी भारत जीतने वाला नहीं है। इंग्लैंड की टीम इस सीरीज को जीत सकती है, जबकि भारत ज्यादा से ज्यादा सीरीज बराबरी पर खत्म कर सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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