कोहली की बेशकीमती सलाह का पालन नहीं कर पाए संजू सैमसन, बोले- मैं ट्रैक पर नहीं रह सका
संजू सैमसन ने विराट कोहली की बेशकीमती फिटनेस सलाह का पूरी तरह पालन नहीं किया। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने खुद इसका खुलासा किया है। सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभाया था।
भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली का शुमार दुनिया के सबसे फिट एथलीट में होता है। हालांकि, कोहली करियर की शुरुआत में फिटनेस को लेकर ज्यादा अनुशासित नहीं थे। उन्होंने फिर गजब के अनुशासन का पालन किया। उन्होंने सख्त डाइट फॉलो की और जिम में खूब पसीना बहाना शरू कर दिया। 37 वर्षीय कोहली अब फिटनेस फ्रीक हैं। कोहली ने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को भी जिम सेशन के दौरान फिटनेस से जुड़ी सलाह दी थी। 31 वर्षीय सैमसन ने खुद उस बारे में खुलकर बात की है लेकिन वह बेशकीमती सलाह का पूरी तरह पालन नहीं कर पाए थे। सैमसन ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक 321 रन बटोरे थे। वह 16 वनडे और 66 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। सैमसन ने 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू किया लेकिन वह भारतीय टीम से अंदर-बाहर होते रहते हैं।
पाजी, मुझे क्या करना चाहिए?
सैमसन ने जियोस्टार के 'बिलीव' प्रोग्राम में कहा, ''हम सभी जानते हैं कि विराट भाई कैसे हैं। वह हर किसी के साथ बहुत स्पष्ट और ईमानदार रहते हैं। अगर आपको कुछ करने की जरूरत है तो वह आपको वही बताएंगे जो जरूरी है। जिस तरह से वह जिम में खुद को हैंडल करते हैं, उनमें एक अलग ही आग होती है और मुझे उनकी यही बात बहुत पसंद है। हम दोनों भारतीय टीम के कैंप के दौरान जिम में एक साथ वर्कआउट कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा, 'पाजी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ बताओ।' उन्होंने मुझसे कहा कि लाइफस्टाइल का एक बड़ा रोल निभाता है। अगर आप एक इंटरनेशनशल क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको एक अलग तरह की जीवनशैली अपनानी होगी।।''
सैमसन ने कितना पालन किया?
सैमसन ने लगभग एक-डेढ़ साल तक कोहली की सलाह का पालन किया लेकिन फिर सुपरस्टार क्रिकेटर जैसे अनुशासन के स्तर को बनाए रखने मुश्किल हो गया। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कहा, ''विराट भाई ने बताया किया कि उनकी जर्नी में उनके लिए क्या काम आया और मुझसे कहा, 'यह भोजन आपके शरीर को रिकवर होने में मदद करेगा, यह नहीं। अगर आप अगले 10 सालों तक इस अनुशासन को बनाए रखते हैं तो आपका आगे का करियर शानदार होगा।' मैंने एक, डेढ़ साल तक उसका पालन करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद मैं ट्रैक पर नहीं रह सका।'' टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैमसन जिम्बाबे सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे। वह आयरलैंड और इंग्लैंड में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। सैमसन एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम हैं, जिसका आगाज 17 सितंबर से जापान में होगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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